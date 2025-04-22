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«Солдат мав проблеми із психічним здоров’ям», — суд виправдав командира роти за втечу 14 військовослужбовців

08:10, 22 квітня 2025
Мобілізований, який у підсумку опинився у психоневрологічній лікарні, вдало пройшов ВЛК, але витримав на полігоні лише дві доби.
«Солдат мав проблеми із психічним здоров’ям», — суд виправдав командира роти за втечу 14 військовослужбовців
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Черговий судовий процес, пов'язаний із самовільним залишенням мобілізованими військовослужбовцями місця розташування військової частини, днями завершився у Чернігові.

Як зазначено у матеріалах справи, з 1 грудня 2024 року по 9 лютого 2025 року, одну з навчальних рот, яка знаходиться на військовому полігоні біля селища Гончарівське у Чернігівській області, самовільно залишили 14 військовослужбовців.  

Особливу увагу військових органів правопорядку привернув випадок залишення військової частини мобілізованим, який 7 лютого після обіду попрямував до місця, де військовослужбовці вмиваються та стирають речі, однак вчасно не повернувся у місце розташування роти.  

Пошуки військовослужбовця у навколишніх лісах, які тривали 7 та 8 лютого, результату не дали.

9 лютого солдат був затриманий поліцейськими та представниками Військової служби правопорядку у лісі, після чого з’ясувалось, що військовослужбовець самовільно залишив військову частину.

У зв’язку з черговою втечею солдата, претензії виникли до командира навчальної роти – лейтенанта Андрія Л., стосовно якого був складений протокол з ч. 2 ст. 172-15 (недбале ставлення військової службової особи до військової служби, вчинене в умовах особливого періоду) Кодексу про адміністративні правопорушення. На думку командування, офіцер не здійснював контроль над особовим складом і взагалі погано розумів, що відбувається в його підрозділі.

Андрій Л. свою провину не визнав та повідомив, що солдат, який втік з підрозділу, був зарахований у списки особового складу роти лише 5 лютого, тобто за дві доби до втечі.

На думку командира роти, солдат мав серйозні проблеми зі здоров’ям, зокрема психічним.

Коли військовослужбовця затримали у лісі, то поведінка мобілізованого була не надто адекватною. Солдат безцільно блукав у лісі, знаходився у важкому психологічному стані, розповідав, що хоче побачитися з батьком та візуально мав проблеми із психікою.

Через деякий час, що минув після затримання у лісі, солдат був доставлений для лікування до Чернігівської обласної психоневрологічної лікарні, а саме у відділення для застосування примусових заходів медичного характеру.

Також офіцер додав, що після того, як отримав інформацію про зникнення солдата, негайно доповів про це командуванню, а потім особисто брав участь у пошуках військовослужбовця.

Стосовно інших випадків втечі військовослужбовців з навчальної роти, то Андрій Л. повідомив, що навчальній батальйон розташовується на достатньо великій території у лісовій місцевості. Відтак, якщо хтось з військовослужбовців раптом захоче втекти, то командир роти ніяк не зможе цьому завадити. Але при цьому, про кожний випадок втечі, Андрій Л. швидко інформував командування.

Дослідивши позиції сторін, суд дійшов висновку про відсутність в діях Андрія Л. складу адміністративного правопорушення.

10 квітня 2025 року Чернігівський райсуд Чернігівської області закрив справу про адміністративне правопорушення.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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«Солдат мав проблеми із психічним здоров’ям», — суд виправдав командира роти за втечу 14 військовослужбовців

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