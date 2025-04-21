Трамп анонсував подробиці зустрічей щодо врегулювання в Україні протягом 3 днів

Дональд Трамп зазначив, що останні зустрічі США з Росією та Україною були «дуже хорошими».

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Президент США Дональд Трамп вважає, що існують "дуже гарні" шанси на укладення угоди між Україною та РФ. Таку заяву американський лідер зробив під час спілкування з журналістами на великодньому заході в Білому дом.

За словами Трампа, його адміністрація мала "дуже хороші зустрічі щодо України та Росії". Він пообіцяв оголосити повні деталі цих обговорень протягом наступних трьох днів.

"У нас заплановані дуже добрі зустрічі щодо України та Росії. У нас також були дуже добрі зустрічі щодо Ірану. Подивимося, що з цього вийде. Для наступного кроку нам потрібно трохи часу, але в нас були дуже хороші зустрічі щодо Ірану. У нас були дуже хороші переговори і, як ви знаєте, тарифи діють дуже добре. Усі хочуть вести переговори", ‒ заявив Трамп.

"Є дуже хороші шанси", - сказав Трамп журналісту, коли його запитали, чи вважає він, що Україна і РФ зможуть досягти угоди на цьому тижні.

Нагадаємо, Дональд Трамп у соцмережі Truth Social висловив сподівання, що угода між Україною та Росією буде підписана вже цього тижня.

Також повідомлялося, що США хочуть продовження «великоднього перемир’я» між Україною та РФ.

У Лондоні 23 квітня відбудеться новий раунд мирних переговорів за участю представників України, США, Великої Британії та Франції.

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