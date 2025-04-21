Трамп анонсировал подробности встреч по урегулированию в Украине в течение 3 дней

Президент США Дональд Трамп считает, что существуют "очень хорошие" шансы на заключение соглашения между Украиной и РФ. Такое заявление американский лидер сделал во время общения с журналистами на пасхальном мероприятии в Белом доме.
По словам Трампа, его администрация имела "очень хорошие встречи по Украине и России". Он пообещал огласить полные детали этих обсуждений в течение следующих трех дней.
"У нас запланированы очень хорошие встречи по Украине и России. У нас также были очень хорошие встречи по Ирану. Посмотрим, что из этого выйдет. Для следующего шага нам нужно немного времени, но у нас были очень хорошие встречи по Ирану. У нас были очень хорошие переговоры, и, как вы знаете, тарифы действуют очень хорошо. Все хотят вести переговоры", – заявил Трамп.
"Есть очень хорошие шансы", - сказал Трамп журналисту, когда его спросили, считает ли он, что Украина и РФ смогут достичь соглашения на этой неделе.
Напомним, Дональд Трамп в соцсети Truth Social выразил надежду, что соглашение между Украиной и Россией будет подписано уже на этой неделе.
Также сообщалось, что США хотят продолжения "пасхального перемирия" между Украиной и РФ.
В Лондоне 23 апреля состоится новый раунд мирных переговоров с участием представителей Украины, США, Великобритании и Франции.
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