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Трамп анонсировал подробности встреч по урегулированию в Украине в течение 3 дней

19:34, 21 апреля 2025
Дональд Трамп отметил, что последние встречи США с Россией и Украиной были «очень хорошими».
Трамп анонсировал подробности встреч по урегулированию в Украине в течение 3 дней
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Президент США Дональд Трамп считает, что существуют "очень хорошие" шансы на заключение соглашения между Украиной и РФ. Такое заявление американский лидер сделал во время общения с журналистами на пасхальном мероприятии в Белом доме.

По словам Трампа, его администрация имела "очень хорошие встречи по Украине и России". Он пообещал огласить полные детали этих обсуждений в течение следующих трех дней.

"У нас запланированы очень хорошие встречи по Украине и России. У нас также были очень хорошие встречи по Ирану. Посмотрим, что из этого выйдет. Для следующего шага нам нужно немного времени, но у нас были очень хорошие встречи по Ирану. У нас были очень хорошие переговоры, и, как вы знаете, тарифы действуют очень хорошо. Все хотят вести переговоры", – заявил Трамп.

"Есть очень хорошие шансы", - сказал Трамп журналисту, когда его спросили, считает ли он, что Украина и РФ смогут достичь соглашения на этой неделе.

Напомним, Дональд Трамп в соцсети Truth Social выразил надежду, что соглашение между Украиной и Россией будет подписано уже на этой неделе.

Также сообщалось, что США хотят продолжения "пасхального перемирия" между Украиной и РФ.

В Лондоне 23 апреля состоится новый раунд мирных переговоров с участием представителей Украины, США, Великобритании и Франции.

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США рф Украина Дональд Трамп война

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