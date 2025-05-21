Верховный Суд отменил освобождение от отбывания наказания с испытательным сроком мужчине за уклонение от мобилизации, поскольку он не высказывал возражений против заключения ВЛК

По мнению судей ВС, апелляционным судом не дана надлежащая оценка справке ВЛК, согласно которой обвиняемый не высказал своих возражений против заключения ВЛК об установлении ему диагноза.

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Если обвиняемый в уклонении от мобилизации не высказывал возражений против заключения ВЛК об установлении ему диагноза и признании его пригодным, то ссылка на соответствующее заболевание и необходимость лечения при назначении наказания с испытательным сроком не играет никакой роли.

Такой вывод следует из постановления коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного уголовного суда Верховного Суда от 10 апреля 2025 года по делу №369/2038/22.

Так, приговором районного суда мужчина был осужден по ст. 336 УК за уклонение от призыва на 3 года лишения свободы. Вместе с тем районный суд на основании ст. 75 УК освободил его от отбывания наказания с испытательным сроком продолжительностью 2 года. Определением апелляционного суда приговор оставлен без изменений. Прокурор подал кассационную жалобу.

Что решил Верховный Суд

Верховный Суд отметил, что, как следует из приговора, при назначении осужденному наказания суд учел все обстоятельства дела, в том числе тяжесть совершенного уголовного правонарушения, которое классифицируется как нетяжкое, признал обстоятельствами, смягчающими наказание, – искреннее раскаяние и активное содействие раскрытию, принял во внимание данные, характеризующие личность осужденного, а именно то, что он ранее не привлекался к уголовной ответственности, положительно характеризуется по месту жительства, данные досудебного доклада «Центра пробации», согласно которым исправление возможно без изоляции от общества.

Учитывая конкретные обстоятельства уголовного производства, в частности то, что на момент прохождения ВЛК у обвиняемого был установлен диагноз: консолидированный перелом правой ключицы, поясничный остеохондроз в стадии ремиссии, дальнозоркий астигматизм обоих глаз, в частности, указанный перелом правой ключицы требовал оперативного вмешательства, в связи с чем последний был прооперирован в КНП «Черниговская городская больница № 2» (выписной эпикриз), и на данный момент нуждается в лечении, подтверждением чему является электронное направление в КНП «Черниговская городская больница № 2», и с учетом отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, суд пришел к выводу о возможности исправления осужденного без отбывания наказания и освободил его от отбывания наказания с испытательным сроком с возложением обязанностей, предусмотренных ст. 76 УК.

Апелляционный суд, рассмотрев апелляционную жалобу прокурора, который просил назначить наказание, которое следует отбывать реально, то есть без применения института освобождения от отбывания наказания с испытательным сроком, признал необоснованными доводы апелляционной жалобы прокурора и согласился с выводом суда первой инстанции о назначении наказания с применением ст. 75 УК.

Однако коллегия судей Верховного Суда считает такой вывод суда апелляционной инстанции необоснованным.

Так, по мнению судей ВС, апелляционным судом не дана надлежащая оценка тому, что в материалах уголовного производства имеется справка ВЛК, согласно которой обвиняемый не высказал своих возражений против заключения ВЛК об установлении ему диагноза – консолидированный перелом правой ключицы, поясничный остеохондроз в стадии ремиссии, дальнозоркий астигматизм обоих глаз и то, что он с таким заболеванием пригоден к военной службе.

Также мужчина в случае наличия, по его мнению, сомнений в правильности заключения ВЛК о пригодности к военной службе имел право обратиться в Центральную военно-врачебную комиссию для пересмотра соответствующего заключения, однако этим правом не воспользовался, что подтвердил в судебном заседании.

Вместе с тем судебный контроль за решениями ВЛК осуществляется в пределах компетенции административных судов, а не судов общей юрисдикции.

Судьи Верховного Суда указали, что по предписаниям УК вопросы назначения наказания и освобождения от его отбывания должны решаться с учетом возможности достижения цели наказания, которая включает не только кару, но и исправление осужденных, предотвращение совершения новых преступлений как осужденным, так и другими лицами.

Апелляционный суд не указал, какие обстоятельства уголовного производства убедительно свидетельствуют о том, что освобождение от отбывания наказания с испытательным сроком обеспечивает реализацию предписаний УК в условиях военного положения и что освобождение лица от отбывания наказания с испытательным сроком в этом производстве не демотивирует других лиц, подлежащих мобилизации, не создает в глазах граждан и общества негативное впечатление беспорядка и безнаказанности, не снижает уровень военной дисциплины и боеспособность подразделений Вооруженных Сил Украины и других военных формирований.

Таким образом, судьи Верховного Суда кассационную жалобу прокурора удовлетворили.

Автор: Наталя Мамченко

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