В Налоговой заявили, что будут составлять протоколы на лиц, которые скрыто торговали через интернет

Более 100 тысяч грн перечислили 475 лицам — Налоговая служба прокомментировала «письма счастья» лицам, которые продают вещи через интернет.

Фото: 18000.com.ua

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В Налоговой службе сообщили, что в отношении лиц, которые осуществляли скрытую систематическую торговлю через интернет, будут составлены административные протоколы за нарушение закона. Подобная практика отныне будет постоянной.

Так, ГНС отмечает, что более 3 тысяч человек за три недели марта 2025 года получили свыше 162,7 млн грн через 97,5 тысяч денежных переводов. При этом только 212 из них зарегистрированы как ФЛП.

Соответствующие результаты анализа информации из Системы учета данных регистраторов расчетных операций.

Напоминаем, что с 1 марта текущего года ГНС на постоянной основе идентифицирует граждан и налогоплательщиков, которые осуществляют продажу товаров через интернет и получают денежные переводы. Так, налоговая служба получает из Системы учета данных РРО информацию о:

гражданах, которые систематически получают средства на собственные счета за проданные товары, то есть фактически занимаются предпринимательской деятельностью без государственной регистрации;

ФЛП, которые также получают средства на свои счета, при этом не имеют зарегистрированных РРО/ПРРО.

«Территориальные органы ГНС в рамках обработки этих данных на данный момент направили около 3 тысяч запросов налогоплательщикам с целью выяснения происхождения средств. Основная цель этих приглашений — разъяснительная», — подчеркнули в ГНС.

При этом там официально заявили, что налоговики не вызывали письмами лиц, которые осуществили только 2 перевода по 100 гривен, как об этом распространяется в сети.

«К примеру, одно из приглашений, которые выложены в публичный доступ, касается лица, которое за 20 дней получило 17 платежей на общую сумму более 40 тысяч гривен.

Среди тех, кто получил письма, наибольшая сумма денежных переводов, перечисленная одному физическому лицу, — 413 тысяч гривен за 40 денежных переводов. Наименьшее количество транзакций, проведенных в пользу одного физического лица, — 5», — отметили в Налоговой службе.

В общей сложности, по данным ГНС, перечислено:

менее 1 тыс. грн — только 6 лицам;

от 1 до 10 тыс. грн — 702 лицам;

от 10 до 50 тыс. грн — 1515 лицам;

от 50 до 100 тыс. грн — 640 лицам;

более 100 тыс. грн — 475 лицам.

«ГНС напоминает, что хозяйственная деятельность осуществляется только при условии государственной регистрации и налогообложения полученных доходов. Относительно лиц, которые осуществляли по сути скрытую систематическую предпринимательскую деятельность, будут составлены административные протоколы за нарушение закона. На данный момент также продолжается обработка информации из Системы учета данных РРО за апрель, так что такая разъяснительная работа будет постоянной», — отметили в ГНС.

Вместе с тем, к народным депутатам начали поступать обращения граждан, которые осуществили операцию по продаже вещей через интернет на небольшие суммы. По мнению Данила Гетманцева и Ярослава Железняка, «письма счастья» от Налоговой за полученные 200 грн являются бессмысленной тратой ресурса государства.

Напоминаем, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде законопроект 13232, согласно которому продавцам вещей на онлайн-платформах в определенных случаях придется платить до 23% налогов с полученных средств.

Также Государственная налоговая служба сможет получать по запросу данные о движении и остатке средств на банковских счетах подотчетных продавцов онлайн-платформ. То есть налоговая будет получать доступ к банковской тайне относительно счетов граждан, которые находят через эти платформы клиентов для предоставления сервисных услуг, продают товары, предлагают в аренду жилье и т.д.

В свою очередь, онлайн-платформы должны будут передавать в налоговую информацию, которая будет включать адрес проживания подотчетных продавцов и адрес расположения жилья, если такие продавцы предлагают его в аренду.

Автор: Наталя Мамченко

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