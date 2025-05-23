У податковій заявили, що складатимуть протоколи на осіб, які приховано торгували через інтернет

Понад 100 тисяч грн перерахували 475 особам – Податкова служба прокоментувала «листи щастя» особам, які продають речі через інтернет

Фото: 18000.com.ua

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У Податковій службі повідомили, що стосовно осіб, які здійснювали приховану систематичну торгівлю через інтернет, будуть складені адмінпротоколи за порушення закону. Подібна практика віднині буде постійною.

Так, ДПС зазначає, що більше 3 тисяч осіб за три тижні березня 2025 року отримали понад 162,7 млн грн через 97,5 тисяч грошових переказів. При цьому лише 212 із них зареєстровані як ФОП.

Відповідні результати аналізу інформації з Системи обліку даних реєстраторів розрахункових операцій.

Нагадаємо, що з 1 березня поточного року ДПС на постійній основі ідентифікує громадян та платників податків, які здійснюють продаж товарів через інтернет та отримують грошові перекази. Так, податкова служба отримує із Системи обліку даних РРО інформацію щодо:

громадян, які систематично отримують кошти на власні рахунки за продані товари, тобто фактично займаються підприємницькою діяльністю без державної реєстрації;

ФОП, які також отримують кошти на свої рахунки, при цьому не мають зареєстрованих РРО/ПРРО.

«Територіальні органи ДПС у межах відпрацювання цих даних наразі надіслали близько 3 тисяч запитів платникам податків з метою зʼясування походження коштів. Основна мета цих запрошень – розʼяснювальна», підкреслили у ДПС.

При цьому там офіційно заявили, що податківці не викликали листами осіб, які здійснили лише 2 перекази по 100 гривень, як про це поширюється в мережі.

«До прикладу, одне із запрошень, які викладені в публічний доступ, стосується особи, яка за 20 днів отримала 17 платежів на загальну суму понад 40 тисяч гривень.

Серед тих, хто отримав листи, найбільша сума грошових переказів, яка перерахована одній фізичній особі, – 413 тисяч гривень за 40 грошових переказів. Найменша кількість транзакцій, проведених на користь однієї фізичної особи, – 5», зазначили у Податковій службі.

Загалом, за даними ДПС, перераховано:

менше 1 тис. грн – лише 6 особам;

від 1 до 10 тис. грн – 702 особам;

від 10 до 50 тис. грн – 1 515 особам;

від 50 до 100 тис. грн – 640 особам;

понад 100 тис. грн – 475 особам.

«ДПС нагадує, що господарська діяльність здійснюється лише за умови державної реєстрації та оподаткування одержаних доходів. Щодо осіб, які здійснювали по суті приховану систематичну підприємницьку діяльність будуть складені адмінпротоколи за порушення закону. Наразі також триває опрацювання інформації з Системи обліку даних РРО за квітень, тож така розʼяснювальна робота буде постійною», зазначили у ДПС.

Разом з тим, до народних депутатів почали надходити звернення громадян, які здійснили операцію з продажу речей через інтернет на невеликі суми. На думку Данила Гетманцева та Ярослава Железняка, «листи щастя» від Податкової за отримані 200 грн є безглуздим витрачанням ресурсу держави.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабмін зареєстрував у Верховній Раді законопроект 13232, відповідно до якого продавцям речей на онлайн-платформах у певних випадках доведеться платити до 23% податків з отриманих коштів.

Також Державна податкова служба зможе отримувати на запит дані про рух і залишок коштів на банківських рахунках підзвітних продавців онлайн-платформ. Тобто, податковій буде розкриватися банківська таємниця стосовно рахунків громадян, які знаходять через ці платформи клієнтів для надання сервісних послуг, продають товари, пропонують до оренди житло тощо.

В свою чергу, онлайн-платформи повинні будуть передавати до податкової інформацію, яка включатиме адресу проживання підзвітних продавців та адресу місця розташування житла, якщо такі продавці пропонують його в оренду.

Автор: Наталя Мамченко

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