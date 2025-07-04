В протоколах отсутствовало описание внешнего вида и примет, по которым свидетели опознали обвиняемую – Верховный Суд указал, влияет ли это на допустимость доказательств

В случае, когда лицо утверждает, что наблюдало за другим лицом неоднократно в различных условиях, целесообразность установления отдельных устойчивых идентификационных признаков отсутствует – Верховный Суд.

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Отсутствие предварительного описания внешнего вида лица, его примет или совокупности признаков, по которым свидетель может опознать лицо, если он утверждает, что наблюдал за этим лицом неоднократно в различных условиях, не играет решающей роли для признания протоколов предъявления лица для опознания по фотографиям допустимыми доказательствами. На это указал Кассационный уголовный суд Верховного Суда в постановлении от 15 мая 2025 года по делу №607/12421/22.

Так, суды предыдущих инстанций признали виновным и осудили лицо по ч. 7 ст. 111-1 УК.

В кассационной жалобе защитник указывает на недопустимость в качестве доказательств протоколов предъявления лица по фотографиям для опознания с участием свидетелей, поскольку в протоколах отсутствует описание внешнего вида лица, его примет или совокупность признаков, по которым свидетели опознали обвиняемую, что является нарушением требований ст. 228 УПК.

Позиция Верховного Суда

КУС ВС отменил определение апелляционного суда и назначил новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции. КУС отметил, что предъявление для опознания – это следственное (розыскное) действие, целью которого является идентификация объекта, который, по версии субъекта досудебного расследования, имеет отношение к уголовному производству.

Существенной особенностью процесса идентификации в указанном следственном действии является то, что установление тождественности объекта возможно лишь с помощью идеальных следов памяти лица, которое наблюдало его ранее при определенных обстоятельствах.

С целью установления субъективных и объективных факторов, которые влияли на процесс наблюдения идентифицированного объекта лицом и последовательного возбуждения ассоциативных связей в его памяти, применяются соответствующие тактические меры, в частности, и по установлению устойчивых идентификационных признаков объекта, с обязательным учетом продолжительности наблюдения, состояния самого наблюдателя, освещения и других факторов, которые влияют на процессы восприятия и запоминания информации.

Однако в случае, когда лицо утверждает тот факт, что наблюдало другое лицо неоднократно в различных условиях, целесообразность установления отдельных устойчивых идентификационных признаков отсутствует, ведь в памяти уже сформирован общий образ объекта, который не требует детализации признаков.

Как усматривается из материалов производства, орган досудебного расследования избрал в качестве средства доказывания предъявление обвиняемой по фотографиям для опознания свидетелям, которые указали в частях протоколов, предшествовавших непосредственному опознанию, что могут опознать обвиняемую.

То есть, все свидетели были знакомы с обвиняемой длительное время, еще до совершения инкриминируемого уголовного правонарушения.

Следовательно, отсутствие предварительного описания внешнего вида лица, его примет или совокупности признаков, по которым свидетель может опознать лицо, в данном уголовном производстве не играет решающей роли для признания протоколов предъявления лица для опознания допустимыми доказательствами. Не влияет факт знакомства между опознающим лицом и лицом, предъявляемым для опознания, и на относимость доказательства, то есть на его способность устанавливать наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию, и других обстоятельств, имеющих значение для уголовного производства.

Автор: Наталя Мамченко

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