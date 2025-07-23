«Вы что, забыли кто вы и как вы?» – заместителя председателя ГСА Леонида Сапельникова обвинили в травле сотрудников ГП «ИСС»

Сотрудники ГП «Информационные судебные системы» «восстали» против заместителя председателя ГСА по вопросам цифровизации и просят руководителя ГСА вмешаться в ситуацию.

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Заместителя председателя Государственной судебной администрации по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Леонида Сапельникова обвиняют в травле сотрудников государственного предприятия «Информационные судебные системы» (входит в сферу управления ГСА).

Как стало известно «Судебно-юридической газете», сотрудники ГП «ИСС» 17 июля обратились к и. о. председателя ГСА Максима Пампуры с сообщением о неэтичном поведении Леонида Сапельникова и о вмешательстве в хозяйственную деятельность ГП «ИСС».

Соответствующее сообщение в адрес и. о. главы ГСА направила начальник отдела юридического сопровождения ГП «ИСС» Анастасия Дзяткевич.

Как отмечается в сообщении, отношения между Леонидом Сапельниковым и ГП «ИСС» в 2025 году испортились окончательно.

По словам сотрудников ГП «ИСС», заместитель председателя ГСА по вопросам цифрового развития уже достаточно давно общается с представителями предприятия в хамской манере и оказывает на них психологическое давление. В частности, во время совместных совещаний Леонид Сапельников неоднократно пренебрежительно высказывался в адрес сотрудников ГП «ИСС» и угрожал создать им «проблемы».

Кроме того, как говорится в сообщении, Леонид Сапельников принуждал сотрудников ГП «ИСС» к увольнению.

Манера общения Леонида Сапельникова, как отметили в ГП «ИСС», такова, что после разговоров с заместителем председателя ГСА некоторые сотрудники ГП «ИСС» даже нуждались в немедленной медицинской помощи.

Обратиться напрямую к и. о. председателя ГСА сотрудников ГП «ИСС» вынудили события, которые произошли во время совещания, состоявшегося 14 июля.

В этом совещании принимали участие Леонид Сапельников, а также и. о. генерального директора ГП «ИСС» Вадим Коваль.

Как отмечается в сообщении, во время совещания Леонид Сапельников начал кричать на Вадима Коваля, а затем обвинил его в невыполнении поручений.

Отдельное недовольство Леонида Сапельникова вызвало то, что без согласования с ним в ГП «ИСС» решили заполнить вакансию заместителя главного бухгалтера – начальника отдела бухгалтерского учета и финансовой отчетности.

Вот ряд характерных высказываний Леонида Сапельникова во время совещания:

«нафига я это говорю»

«вы поставили какого-то неизвестного человека обслуживать ГСА»

«Вы там вообще оторвались от реальности»

«вы что, забыли кто вы и как вы?»

«если вы будете под дурочку сейчас со мной говорить, то будет по-другому».

После указанного совещания Вадиму Ковалю стало плохо – пришлось даже вызвать «скорую помощь». В итоге Вадим Коваль оказался на «больничном».

16 июля для расследования обстоятельств событий, повлекших ухудшение самочувствия и. о. гендиректора ГП «ИСС» прямо на его рабочем месте, согласно действующему порядку расследования таких инцидентов, из числа сотрудников ГП «ИСС» была создана временная комиссия по расследованию несчастного случая. Провести расследование происшествия комиссия должна была до 22 июля.

Однако Леонид Сапельников, узнав о создании комиссии для расследования несчастного случая на предприятии, начал давить на новую и. о. генерального директора ГП «ИСС» Юлию Шемендюк.

В итоге Юлия Шемендюк 16 июля, уже после завершения рабочего дня, отменила свой же приказ о создании временной комиссии по расследованию несчастного случая.

Такое решение и. о. гендиректора возмутило других сотрудников ГП «ИСС», из-за чего было принято решение обратиться к Максиму Пампуре.

«Максим Валерьевич, обращаюсь к Вам в пределах своих полномочий с просьбой не допустить со стороны Леонида Сапельникова дальнейшего мобинга, давления на рабочих Предприятия и вмешательства в хозяйственную деятельность, ведь в соответствии с Уставом Предприятия и приказом ГСА Украины от 18.06.2025 № 235, государственное предприятие «Информационные судебные системы» не является личной собственностью и личным бизнесом господина Леонида Сапельникова», - говорится в сообщении, направленном в ГСА.

Также, скорее всего, обратить внимание на ситуацию, возникшую между ГСА и ГП «ИСС», придется Высшему совету правосудия.

Автор: Вячеслав Хрипун

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