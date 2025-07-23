«Ви що, забули хто ви і як ви?» – заступника голови ДСА Леоніда Сапельнікова звинуватили у цькуванні співробітників ДП «ІСС»

Співробітники ДП «Інформаційні судові системи» «повстали» проти заступника голови ДСА з питань цифровізації та просять керівника ДСА втрутитися у ситуацію.

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Заступника голови Державної судової адміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Леоніда Сапельнікова звинувачують у цькуванні співробітників державного підприємства «Інформаційні судові системи» (належить до сфери управління ДСА).

Як стало відомо «Судово-юридичній газеті», співробітники ДП «ІСС» 17 липня звернулися до в. о. голови ДСА Максима Пампури з повідомленням про неетичну поведінку Леоніда Сапельнікова та втручання у господарську діяльність ДП «ІСС».

Відповідне повідомлення на адресу в. о. голови ДСА направила начальник відділу юридичного супроводження ДП «ІСС» Анастасія Дзяткевич.

Як зазначено у повідомленні, відносини між Леонідом Сапельніковим та ДП «ІСС» у 2025 році зіпсувалися остаточно.

За словами співробітників ДП «ІСС», заступник голови ДСА з питань цифрового розвитку вже достатньо давно спілкується з представниками підприємства у хамській манері та здійснює на них психологічний тиск. Зокрема, під час спільних нарад Леонід Сапельніков неодноразово висловлювався зневажливо на адресу співробітників ДП «ІСС» та погрожував створити їм «проблеми».

Крім того, як зазначено у повідомленні, Леонід Сапельніков примушував співробітників ДП «ІСС» до звільнення.

Манера спілкування Леоніда Сапельнікова, як повідомили в ДП «ІСС», є такою, що після розмов із заступником голови ДСА деякі співробітники ДП «ІСС» потребували негайної медичної допомоги.

Звернутися безпосередньо до в. о. голови ДСА співробітників ДП «ІСС» змусили події, що відбулися під час наради 14 липня.

У цій нараді взяли участь Леонід Сапельніков та в. о. генерального директора ДП «ІСС» Вадим Коваль.

Як зазначено у повідомленні, під час наради Леонід Сапельніков почав кричати на Вадима Коваля, а потім звинуватив його у невиконанні доручень.

Окреме незадоволення Леоніда Сапельнікова викликало те, що без погодження з ним у ДП «ІСС» вирішили заповнити вакансію заступника головного бухгалтера – начальника відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

Ось низка характерних висловів Леоніда Сапельнікова під час наради:

«нафіга я це кажу»

«ви поставили якусь невідому людину обслуговувати ДСА»

«ви там взагалі відірвались від реальності»

«ви що, забули хто ви і як ви?»

«якщо ви будете під дурочку зараз зі мною говорити, то буде по-іншому».

Після наради, як зазначено у повідомленні, Вадиму Ковалю стало погано – довелося навіть викликати «швидку допомогу». У підсумку Вадим Коваль опинився на «лікарняному».

16 липня для розслідування обставин подій, що призвели до погіршення самопочуття в. о. гендиректора ДП «ІСС» прямо на робочому місці, відповідно до діючого порядку розслідування таких інцидентів, з числа співробітників ДП «ІСС» була створена тимчасова комісія з розслідування нещасного випадку. Провести розслідування події комісія мала до 22 липня.

Однак Леонід Сапельніков, дізнавшись про створення комісії для розслідування нещасного випадку на підприємстві, почав тиснути на нову в. о. генерального директора ДП «ІСС» Юлію Шемендюк.

У підсумку Юлія Шемендюк 16 липня, вже після завершення робочого дня, скасувала власний наказ про створення тимчасової комісії з розслідування нещасного випадку.

Таке рішення в. о. гендиректора обурило інших співробітників ДП «ІСС», через що було прийнято рішення звернутися до Максима Пампури.

«Максиме Валерійовичу, звертаюсь до Вас в межах своїх повноважень з проханням не допустити зі сторони Леоніда Сапельнікова подальший мобінг, тиск на робітників Підприємства та втручання в господарську діяльність, адже відповідно до Статуту Підприємства та наказу ДСА України від 18.06.2025 № 235, державне підприємство «Інформаційні судові системи» не є особистою власністю та особистим бізнесом пана Леоніда Сапельнікова», - зазначено у повідомленні, що надійшло до ДСА.

Також, скоріше за все, звернути увагу на ситуацію, що виникла між ДСА та ДП «ІСС», доведеться Вищій раді правосуддя.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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