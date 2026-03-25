Законные основания для увольнения с военной службы во время мобилизации: разъяснения Верховного Суда

Верховный Суд пояснил, что пенсия не является основанием для увольнения военнослужащего, в то время когда наличие жены из числа лиц с инвалидностью, наоборот, самостоятельное основание для увольнения.

«Судебно-юридическая газета» продолжает цикл публикаций, посвященный анализу обновляемых тематических обзоров Верховного Суда. В предыдущих материалах мы детально разобрали нюансы непосредственного прохождения военной службы и особенности мобилизации, дисциплинарной ответственности в войсках и вопросы увольнения с военной службы. Сегодня, в завершение первого цикла, поговорим об основаниях увольнения военнослужащих.

Пенсия не дает оснований для увольнения с военной службы

23 января 2025 года в деле № 420/30545/23 КАС ВС подтвердил, что назначение общей пенсии по возрасту не дает права на увольнение военнослужащего, призванного по мобилизации.

Военнослужащий, призванный по мобилизации, имел статус участника боевых действий, достиг 55-летнего возраста и приобрел необходимый страховой стаж для досрочного выхода на пенсию в соответствии со ст. 115 Закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». Он обратился в суд с требованием обязать воинскую часть уволить его с военной службы в связи с назначением пенсии, а также взыскать моральный ущерб.

Суды первой и апелляционной инстанций отказали в иске. Верховный Суд кассационную жалобу оставил без удовлетворения, решения нижестоящих судов — без изменений.

ВС отметил, что Закон Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» регулирует исключительно вопросы пенсионного обеспечения и не устанавливает оснований для увольнения с военной службы.

Основания увольнения военнослужащих, призванных во время мобилизации и действия военного положения, определены исключительно статьей 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе». Назначение пенсии по возрасту на основании пункта 4 части первой статьи 115 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» не считается надлежащим и достаточным основанием для увольнения с военной службы по призыву во время мобилизации.

Важно: Пенсионное законодательство не имеет приоритета над специальным военным законодательством. Военнослужащий, призванный по мобилизации, может быть уволен только по основаниям, прямо предусмотренным ст. 26 Закона № 2232-XII.

Исключение из списков личного состава без денежного расчета и согласия военнослужащего — противоправно

10 мая 2019 года в деле № 814/1113/16 КАС ВС сделал вывод, что исключение военнослужащего из списков личного состава и снятие со всех видов обеспечения возможно только после проведения полного расчета.

Военнослужащий обжаловал приказ об увольнении с военной службы и одновременное исключение из списков личного состава. Основанием для иска стало то, что на момент издания приказа с ним не провели полный денежный расчет.

Верховный Суд, оставив кассационную жалобу воинской части без удовлетворения, а постановление апелляционного суда — без изменений, отметил, что исключение военнослужащего из списков личного состава является законным только после выполнения всех необходимых процедур.

Суд подчеркнул, что перед исключением должна быть проведена сдача должности и проведение полного расчета по денежному, продовольственному и вещевому обеспечению. Исключение возможно только в случае, если сам военнослужащий соглашается на исключение до завершения этих процедур.

В рассматриваемом деле военнослужащего исключили из списков без его согласия и до полного денежного расчета. Верховный Суд признал такие действия противоправными и отменил приказ в соответствующей части.

Важно: Верховный Суд стоит на стороне военнослужащего: сначала расчет, потом — приказ об исключении.

Отказ от рапорта на увольнение оформляется также соответствующим рапортом

30 ноября 2023 года в деле № 120/3458/19-а КАС ВС отметил, что на военной службе не действует правило трудового законодательства, согласно которому работник может просто отказаться от увольнения и считать заявление об увольнении отозванным.

Военнослужащий подал рапорт об увольнении. Материалы направили Министру обороны, но их вернули без исполнения. Офицер продолжил службу, не отозвав рапорт формально. Через три месяца рапорт повторно направили, и приказ об увольнении был подписан. Офицер в судебном порядке обжаловал приказ, утверждая, что после возвращения материалов он фактически отказался от увольнения, продолжая службу, и что к военным отношениям можно применять ст. 38 КЗоТ. То есть истец считал, что работник не увольняется, если по истечении срока предупреждения не оставил работу.

По этому поводу ВС отметил, что сообщение об увольнении, как и об отказе от увольнения, осуществляется исключительно на основании рапорта. Военная служба регулируется специальным законодательством, а именно Законом № 2232-XII, Положением № 1153/2008 и Инструкцией № 170. Нормы Кодекса законов о труде не применяются даже по аналогии.

Если военнослужащий подал рапорт и не отозвал его новым рапортом, командование имеет право считать, что он настаивает на увольнении.

Важно: если военнослужащий меняет свое решение и желает остаться на службе, он должен подать новый рапорт об отказе от увольнения. Само по себе продолжение исполнения обязанностей без такого рапорта не означает отзыв предыдущего обращения. Напротив, молчание в сочетании с поданным ранее рапортом расценивается как согласие на увольнение.

Верховный Суд разграничил понятия «уход на дому» и «постоянный уход»

21 февраля 2024 года в деле № 120/1909/23 КАС ВС пояснил, что для увольнения военнослужащего по семейным обстоятельствам необходимо медицинское заключение именно о потребности в постоянном уходе, а не только рекомендация социальной услуги «уход на дому».

Военнослужащий из-за необходимости ухода за матерью с когнитивными нарушениями подал рапорт об увольнении, к которому приложил заключение врачебно-консультативной комиссии относительно рекомендации социальной услуги ухода на дому на непрофессиональной основе. ТЦК и воинская часть отказали в увольнении, ссылаясь на отсутствие подтверждения именно постоянного ухода. Суды первой и апелляционной инстанций поддержали отказ. Верховный Суд кассационную жалобу оставил без удовлетворения.

Суд подчеркнул, что основанием для увольнения является именно необходимость постоянного ухода, то есть непрерывного и не имеющего временных ограничений. В то же время заключение врачебно-консультативной комиссии о наличии когнитивных нарушений и рекомендация социальной услуги «уход на дому» не равнозначны установлению потребности в постоянном уходе.

Важно: медико-социальная экспертная комиссия (МСЭК) определяет потребность в постоянном уходе для лиц с инвалидностью, в то время как врачебно-консультативная комиссия (ВКК) может давать заключения относительно социальных услуг, но они не заменяют заключение о постоянном уходе в понимании специального законодательства.

Наличие мужа или жены с инвалидностью III группы — это самостоятельное основание для увольнения

24 апреля 2024 года в деле № 140/12873/23 КАС ВС подтвердил, что наличие жены или мужа из числа лиц с инвалидностью является абсолютным основанием, не требующим дополнительных доказательств потребности в уходе.

Мобилизованный военнослужащий обратился с рапортом об увольнении, ссылаясь на наличие у жены III группы инвалидности. К рапорту он приложил заключение ВКК, в котором указывалось, что жена имеет когнитивные нарушения и нуждается в социальной услуге «уход на дому». ТЦК и СП отказали в увольнении, мотивируя это тем, что III группа инвалидности обычно не предусматривает потребности в постоянном постороннем уходе, а следовательно, оснований для демобилизации нет.

Верховный Суд указал на статью 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе». Закон четко разделяет две разные ситуации. Первая — это сам факт наличия жены или мужа с инвалидностью. Вторая — это необходимость осуществления постоянного ухода за больными родственниками. Эти основания не пересекаются и не зависят друг от друга.

Для увольнения по этой норме достаточно любой группы инвалидности жены или мужа, включая III группу. Закон не содержит никаких ограничений или уточнений относительно тяжести заболевания в этом контексте.

Важно: наличие у военнослужащего жены, являющейся лицом с инвалидностью III группы, дает ему право на увольнение с военной службы на основании подпункта «г» пункта 2 части четвертой статьи 26 Закона № 2232-XII, и дополнительно не требует от него доказывания необходимости осуществления ухода за женой, поскольку это даже не соответствует критериям установления III группы инвалидности.

