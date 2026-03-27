БП ВС: Государственная казначейская служба — не ответчик в спорах о возмещении вреда

ВП ВС подтвердила: неправильное определение ответчика — основание для отказа в иске, поскольку в спорах о возмещении вреда ответчиком является государство в лице органа-нарушителя, а не Государственная казначейская служба Украины.

В практике споров о возмещении вреда, причинённого органами государственной власти, вопрос надлежащего ответчика имеет определяющее значение для реализации права на судебную защиту.

Большая Палата Верховного Суда в деле № 757/38039/17-ц чётко обозначила подход к участию государства в таких правоотношениях и последствия ошибочного определения ответчика, которые напрямую влияют на результат рассмотрения дела.

Обстоятельства дела

Истец обратился в суд с требованием о взыскании материального и морального вреда, который он связывал с невозможностью исполнить судебное решение о взыскании средств с должника.

Ранее суд обеспечил его иск путём наложения ареста на транспортные средства должника. После этого было открыто исполнительное производство, в рамках которого государственный исполнитель также наложил арест на это имущество.

Впоследствии истец выяснил, что эти транспортные средства были сняты с учёта для реализации несмотря на наложенный арест. В дальнейшем исполнительное производство было завершено в связи с отсутствием у должника имущества.

Считая, что такие действия органа государственной власти сделали невозможным исполнение судебного решения и причинили ему вред, истец начал обращаться в суды.

Сначала он подал иск в административный суд к соответствующему органу, однако производство было закрыто в связи с ненадлежащей юрисдикцией. При повторном обращении в административный суд иск был оставлен без рассмотрения из-за пропуска срока.

Впоследствии истец обратился в суд общей юрисдикции с иском к тому же органу, однако в удовлетворении иска было отказано, поскольку суд пришёл к выводу, что надлежащим ответчиком является государство в лице органов, уполномоченных распоряжаться средствами государственного бюджета.

После этого истец обратился в суд с иском к Государственной казначейской службе Украины о возмещении вреда за счёт государственного бюджета. Суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении иска, указав, что Казначейство не является надлежащим ответчиком, поскольку не является органом, действиями которого причинён вред.

В дальнейшем истец обратился в Европейский суд по правам человека, который установил нарушение пункта 1 статьи 6 Конвенции в связи с ограничением доступа к суду, а также другие нарушения в соответствии с устоявшейся практикой, признал жалобы заявителя приемлемыми и обязал государство выплатить компенсацию; ключевой проблемой Суд определил неопределённость относительно того, к какому органу государственной власти должен был быть подан иск.

В итоге истец подал заявление о пересмотре судебных решений по исключительным обстоятельствам в Верховный Суд. Он указывал, что решения судов Украины фактически лишили его права на справедливый суд и эффективное средство правовой защиты в понимании Конвенции, а также лишили заявителя права на возмещение за счёт государства материального и морального вреда, причинённого незаконными решениями, действиями или бездействием органов государственной власти, их должностных и служебных лиц при осуществлении ими своих полномочий.

Позиция БП ВС

Суд отметил, что согласно части первой статьи 1173 ГК Украины вред, причинённый физическому или юридическому лицу незаконными решениями, действиями или бездействием органа государственной власти, органа власти Автономной Республики Крым или органа местного самоуправления при осуществлении ими своих полномочий, возмещается государством, Автономной Республикой Крым или органом местного самоуправления независимо от вины этих органов.

В соответствии со статьёй 1174 этого же Кодекса вред, причинённый физическому или юридическому лицу незаконными решениями, действиями или бездействием должностного или служебного лица органа государственной власти, органа власти Автономной Республики Крым или органа местного самоуправления при осуществлении им своих полномочий, возмещается государством, Автономной Республикой Крым или органом местного самоуправления независимо от вины этого лица.

БП ВС указала: «Государство приобретает и осуществляет гражданские права и обязанности через соответствующие органы, действующие в пределах их компетенции. Следовательно, поведение органов, через которые действует государство, рассматривается как поведение государства в соответствующих, в частности гражданских, правоотношениях. Поэтому в отношениях, в которые вступает государство, органы, через которые оно действует, не имеют собственных прав и обязанностей, а наделены полномочиями (компетенцией) представлять государство в соответствующих правоотношениях».

Большая Палата Верховного Суда также обратила внимание на то, что в судебном процессе государство участвует в деле как сторона через соответствующий орган, наделённый полномочиями в спорных правоотношениях. То есть при рассмотрении дела в суде фактической стороной в споре является государство, даже если истец определил стороной в деле определённый орган.

В гражданском судопроизводстве государство участвует в деле как сторона через соответствующий орган, наделённый полномочиями именно в спорных правоотношениях, в частности представлять государство в суде. В делах о возмещении вреда государством оно участвует как ответчик через тот орган, действиями которого причинён вред. При этом наличие такого органа для подачи соответствующего иска к государству не является обязательным. Участие в указанных делах Государственной казначейской службы Украины или её территориальных органов не является необходимым.

Суд напомнил, что привлечение или непривлечение к участию в таких категориях споров Государственной казначейской службы Украины или её территориального органа не влияет на правильность определения надлежащего ответчика по делу, поскольку Государственная казначейская служба Украины или её территориальный орган не является субъектом, который нарушил права или интересы истца.

В данном деле истец предъявил иск исключительно к Государственной казначейской службе Украины. Однако, как указано выше, она не причиняла истцу вред, что подтверждается мотивами и основаниями иска.

Следовательно, Государственная казначейская служба Украины и её территориальные органы не являются надлежащими ответчиками в этом деле.

Вместе с тем причинение материального и морального вреда истец связывает с действиями Государственной автомобильной инспекции Главного управления Министерства внутренних дел Украины во Львовской области, к которой иск в данном деле не предъявлялся.

Таким образом, Большая Палата Верховного Суда согласилась с выводами судов предыдущих инстанций о ненадлежащем выборе истцом ответчика и, как следствие, об отказе в удовлетворении иска. Оснований для отмены судебных решений в этом деле не имеется.

Руководствуясь изложенным, БП ВС пришла к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявления о пересмотре судебных решений по исключительным обстоятельствам.

Таким образом, Большая Палата Верховного Суда фактически подтвердила устоявшуюся правовую позицию: в спорах о возмещении вреда, причинённого органами государственной власти, надлежащим ответчиком является государство в лице органа, действиями которого причинён вред, а не Государственная казначейская служба Украины.

Неправильное определение ответчика является основанием для отказа в иске даже в случае фактического причинения вреда, что подчёркивает важность корректного определения сторон по делу.

