Маркетплейсы будут ежегодно отчитываться о каждом продавце: правительство одобрило законопроект

Кабмин поддержал проект об автоматическом обмене налоговой информацией о доходах через цифровые платформы.

Украина готовится к масштабному внедрению Многостороннего соглашения об автоматическом обмене информацией о доходах, полученных через цифровые платформы (DPI MCAA). Правительство одобрило пакет законопроектов, среди которых и изменения относительно DPI MCAA.

Речь идет не просто об очередных изменениях в Налоговый кодекс, а о фактическом внедрении новой системы прозрачности доходов. После ее запуска налоговые органы будут получать данные о доходах украинцев на цифровых сервисах — в частности, сервисах перевозок, аренды жилья, маркетплейсах и других онлайн-платформах.

Законопроект касается как украинских, так и иностранных компаний, предоставляющих цифровые услуги и активно работающих на нашем рынке, таких как Bolt, Uklon, Airbnb, Glovo, Uber и другие сервисы. Это означает, что доходы от работы или продаж через такие сервисы будут автоматически попадать в поле зрения налоговых органов.

Новая терминология в Налоговом кодексе

Проект закона вводит широкое определение цифровой платформы — это любое программное обеспечение, сайт или мобильное приложение, позволяющее продавцам соединяться с другими пользователями для осуществления деятельности.

Термин «платформа» не включает софт, который только обрабатывает платежи или дает возможность пользователям размещать рекламу без прямой связи для транзакций.

Подотчетным продавцом считается активный пользователь такой платформы, информация о доходах которого подлежит ежегодной передаче налоговым органам.

Отчетным периодом определен календарный год, а операторы платформ должны подавать соответствующие данные в налоговую службу до 31 января года, следующего за отчетным.

Оператор платформы — это субъект, который заключает договоры с продавцами для предоставления им доступа к платформе.

Вознаграждение: любая компенсация (деньги, товары, услуги), выплачиваемая продавцу за вычетом комиссий и налогов, удержанных оператором.

Кто попадает под контроль?

Отчетность будет касаться четырех основных видов деятельности:

Аренда недвижимости: жилая и коммерческая, а также паркоместа.

Личные услуги: любая работа, выполняемая физическим лицом или организацией по запросу.

Продажа товаров: торговля на маркетплейсах.

Аренда транспортных средств.

Законопроект вводит понятие исключенный продавец. Это лица, совершившие менее 30 продаж товаров на общую сумму до 2000 евро за год. Такие продавцы не подпадают под автоматическую отчетность.

Операторы платформ

Операторы цифровых платформ в новой системе становятся ключевыми участниками налогового контроля.

Законопроект возлагает на них ряд обязанностей: проводить процедуры надлежащей проверки (due diligence) продавцов, устанавливать их налоговое резидентство, а также ежегодно подавать в налоговые органы отчеты обо всех активных продавцах (имя, адрес, TIN, сумма вознаграждения, количество операций).

Электронный кабинет

Законопроект предлагает автоматизацию процесса декларирования. В Электронном кабинете плательщика появится функция предзаполнения декларации. Данные о доходах, полученных через платформы, будут автоматически подтягиваться в отчетность.

ФЛП и налоги

Законопроект также предлагает специальный режим налогообложения доходов физических лиц, полученных через цифровые платформы.

Предусматривается снижение ставки налога на доходы физических лиц до 5% вместо действующих 18%, а налоговым агентом будет выступать сам оператор платформы — именно он будет удерживать и перечислять налог в бюджет с доходов пользователей сервисов вроде Uber, Bolt, Airbnb или Amazon.

Воспользоваться таким режимом смогут физлица, которые работают без наемных работников, не имеют статуса ФЛП (ФОП), используют отдельный счет для деятельности и получают годовой доход в пределах установленного лимита (до 834 минимальных зарплат — около 7,2 млн грн по состоянию на 2026 год).

В то же время в OLX подчеркивают необходимость дополнительных технических консультаций по отдельным положениям законопроекта. Представители платформы обращают внимание, что документ предусматривает возложение на цифровые сервисы функций налоговых агентов — то есть обязанности удерживать и перечислять налоги за пользователей. В компании подчеркивают, что подход, заложенный в DAC7, на котором базируется инициатива, прежде всего направлен на автоматический обмен информацией и отчетность о доходах пользователей платформ. При этом сама директива не предусматривает возложения на платформы функций налоговых агентов, что, по мнению представителей сервиса, требует дополнительного обсуждения при доработке законодательства.

Финансовые санкции

За несоблюдение новых правил администрирования предусмотрены следующие штрафы:

За неподачу отчета о доходах подотчетных продавцов оператору грозит штраф в размере 100 минимальных заработных плат.

Каждый день задержки подачи отчета будет стоить компании 0,5 МЗП (но не более определенного лимита).

Выявление недостоверных сведений в отчете влечет за собой штраф в размере 0,5 МЗП за каждого продавца, в отношении которого допущена ошибка.

Непредоставление ответа на запрос контролирующего органа относительно стандартов DPI будет караться штрафом в 1 МЗП.

За нарушение правил комплексной проверки клиентов (due diligence) установлена санкция в 50 МЗП.

Внедрение новых правил планируется с 1 января 2027 года, что должно предоставить бизнесу переходный период для подготовки к изменениям. В частности, операторы цифровых платформ должны будут встать на учет в налоговых органах и внедрить процедуры идентификации продавцов.

Законопроект формирует новую, значительно более прозрачную систему мониторинга доходов, полученных через цифровые платформы. Для бизнеса это будет означать необходимость адаптации ИТ-инфраструктуры и процедур комплаенса к новым требованиям отчетности и обмена налоговой информацией. В то же время для граждан такая модель означает, что регулярные доходы от деятельности на онлайн-платформах фактически автоматически будут попадать в поле зрения налоговых органов в рамках механизмов международного обмена данными.

