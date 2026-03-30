Заявление о преступлении может быть официальным документом, если выступает предметом преступления — позиция ВС

Верховный Суд указал, что заявление о преступлении может признаваться официальным документом в уголовно-правовом значении, если оно выступает предметом преступления, а не только процессуальным основанием для начала расследования.

Современная практика уголовного права свидетельствует, что вопрос квалификации документов как «официальных» имеет принципиальное значение, в частности в делах о подделке и ложных сообщениях о преступлении. Особенно это важно в условиях активного использования обращений в правоохранительные органы, где необходимо чётко разграничить реализацию права на обращение от уголовно наказуемого поведения.

В постановлении Верховного Суда № 712/6191/18 от 20 марта 2026 года дана правовая оценка применению статей 358 и 383 УК Украины. Ключевым стало определение, могут ли заявления о совершении преступления считаться официальными документами и правильно ли суды оценили наличие состава уголовных правонарушений.

Обстоятельства дела

Потерпевший подал кассационную жалобу на приговор районного суда и определение апелляционного суда.

Приговором районного суда обвиняемый признан невиновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 383, частью 1 статьи 358, частью 2 статьи 358, частью 4 статьи 358 УК, и оправдан за отсутствием в его действиях состава уголовных правонарушений. Определением апелляционного суда приговор оставлен без изменений.

Органом досудебного расследования обвинялся в том, что он в неустановленном месте, действуя с прямым умыслом, направил в Генеральную прокуратуру Украины и НАБУ заведомо поддельные документы с ложными сведениями, а именно письма, и совершил заведомо ложное сообщение о совершении преступления.

Обвиняемый действовал от имени потерпевшего, используя подпись, выполненную электрографическим способом, без его ведома и разрешения.

В направленных документах он сообщал ложные сведения о получении судьями неправомерной выгоды, что, по версии обвинения, образует состав преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 383 УК.

Кроме того, обвинялся в повторной подделке писем с различными отметками органов, в которые вносил ложные сведения, и в использовании этих документов путём их направления в суд, Генеральную прокуратуру Украины и НАБУ.

В кассационной жалобе потерпевший просил отменить судебные решения и назначить новое рассмотрение. Потерпевший указывал на ошибочность выводов судов об отсутствии в действиях обвиняемого составов уголовных правонарушений, отмечал, что заявления о совершении уголовного правонарушения соответствуют критериям официального документа, содержат информацию, подтверждающую определённые события и факты, которые способны повлечь правовые последствия, и что он имел полномочия на подписание таких документов.

Также указывал, что уголовное правонарушение, предусмотренное частью 2 статьи 383 УК, является оконченным с момента поступления сообщения адресату, а выводы судов об отсутствии состава являются необоснованными.

В судебном заседании потерпевший поддержал кассационную жалобу, однако прокурор возразила против её удовлетворения и указала на обоснованность судебных решений.

Позиция Верховного Суда

Суд напомнил, что в примечании к статье 358 УК определено, что под официальным документом в этой статье и статьях 357 и 366 этого Кодекса следует понимать не только документы, содержащие зафиксированную на любых материальных носителях информацию, подтверждающую или удостоверяющую определённые события, явления или факты, которые повлекли или способны повлечь последствия правового характера, но и документы, которые могут быть использованы как доказательства в правоприменительной деятельности, которые составляются, выдаются или удостоверяются уполномоченными (компетентными) лицами органов государственной власти, местного самоуправления, объединений граждан, юридических лиц независимо от формы собственности и организационно-правовой формы, а также отдельными гражданами, в том числе самозанятыми лицами, которым законом предоставлено право в связи с их профессиональной или служебной деятельностью составлять, выдавать или удостоверять определённые виды документов, составленные с соблюдением определённых законом форм и содержащие предусмотренные законом реквизиты.

Коллегия судей полностью поддержала устоявшуюся практику ВС, согласно которой заявление о совершении преступления не является доказательством в уголовном производстве, а выступает основанием для соответствующего реагирования органов досудебного расследования, внесения ими сведений в Единый реестр досудебных расследований по фактам, изложенным в таком заявлении.

Однако Суд обозначил: «…применение такой позиции уместно в тех производствах, где заявление о совершении уголовного правонарушения выступает не более чем процессуальным основанием для начала досудебного расследования».

Верховный Суд отметил, что данное уголовное производство наглядно демонстрирует, что заявления, поданные от имени потерпевшего, исследовались не в связи с начатым досудебным расследованием уголовных правонарушений, о которых якобы сообщал заявитель, а как предмет уголовного правонарушения, предусмотренного статьёй 358 УК, и как носитель информации, на котором зафиксированы сведения, которые могли бы свидетельствовать о заведомо ложном сообщении о уголовном правонарушении (статья 383 УК), то есть исследованию подвергались не только информативное содержание этих заявлений, но и их внешние признаки и способы создания.

Также коллегия судей определила, что содержание понятия этого вида официального документа является более широким в уголовно-правовом понимании, чем в толковании его понятия в уголовной процессуальной деятельности, поскольку может охватывать и другие сферы правоприменения.

Учитывая указанное, Суд посчитал преждевременными выводы судов об отсутствии в действиях обвиняемого состава уголовного правонарушения, предусмотренного статьёй 358 УК, что стало следствием неправильного применения закона Украины об уголовной ответственности.

Также коллегия судей считала необоснованными выводы судов об отсутствии состава уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 383 УК.

Оценивая мотивы оправдания, ВС обратил внимание, что в заявлениях содержались прямые утверждения о получении судьями неправомерной выгоды.

Учитывая содержание заявлений и аргументы, которые выдвигались потерпевшим как во время производства в суде первой инстанции, так и при апелляционном пересмотре оправдательного приговора, мотивы, положенные в основу оправдания, коллегия судей считает неубедительными.

Также Верховный Суд констатировал нарушение апелляционным судом стандартов пересмотра, указав: «Формальный апелляционный пересмотр несовместим с закреплёнными в статьях 2, 7 УПК задачами и общими принципами уголовного производства».

С учётом того, что в апелляционной жалобе потерпевший ставил вопрос об отмене оправдательного приговора и вынесении обвинительного приговора, Верховный Суд пришёл к выводу, что допущенные нарушения могут быть устранены по результатам нового апелляционного рассмотрения, в связи с чем кассационная жалоба потерпевшего подлежит частичному удовлетворению.

Таким образом, Верховный Суд сформулировал подход, согласно которому заявления о совершении преступления могут признаваться официальными документами в уголовно-правовом понимании, если они выступают предметом преступления в конкретном уголовном производстве, а их содержание и форма имеют юридическое значение для квалификации деяния.

