2 млн мужчин снимут с розыска ТЦК, но для них будут жесткие нововведения — Арахамия

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил о масштабной перегрузке системы и возможной амнистии для двух миллионов военнообязанных.

Реформа законодательства о мобилизации в Украине вышла на финишную прямую. По словам главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии, концепция уже разработана и в течение месяца будет представлена парламенту и обществу. Главным инициатором изменений выступает Министр обороны Михаил Федоров, который готовит пакет конкретных проектов для системной трансформации ситуации — от процесса призыва до решений по СЗЧ.

Медиапространство всколыхнуло заявление Давида Арахамии о возможном снятии с розыска ТЦК около двух миллионов человек. Однако за этой амнистией стоит новый механизм взаимодействия государства и военнообязанных, включающий как меры поощрения, так и жесткие ограничения.

По словам Давида Арахамии, одной из идей новой концепции является пересмотр действующего механизма розыска граждан, находящихся в базах территориальных центров комплектования. В частности, речь идет о возможности снятия с розыска значительного количества лиц, которые сейчас находятся в соответствующих реестрах. Вместо этого предлагается ввести новую процедуру урегулирования их статуса и дальнейших действий.

Как отмечается, целью таких изменений является формирование более сбалансированной системы между смягчением отдельных подходов и внедрением более четких правил мобилизационной политики. При этом отдельные предложенные решения уже обсуждались с военным командованием, в частности в контексте качества подготовки военнослужащих и сроков прохождения службы.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», параллельно с правительственными планами в Раде зарегистрирован пакет законопроектов (№ 15114–15116), которые предлагают ввести зеркальную ответственность для должностных лиц ТЦК. За ошибочные записи в реестре «Оберег» или незаконный призыв лиц с отсрочкой предлагается штрафовать работников ТЦК на 170 тысяч гривен. А ГБР обяжут автоматически открывать производство, если видеозапись незаконных действий представителей ТЦК появится в сети.

Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский неоднократно подчеркивал необходимость справедливости. По его словам, мобилизация должна быть одинаковой как в селах Западной Украины, так и в крупных городах, таких как Киев или Одесса, чтобы не создавать ощущения социального дисбаланса.

Главным тригером для разработки масштабной реформы, которую анонсировало политическое и военное руководство страны, стала криза системы мобилизации в Украине и уже далеко не единичные нападения на ТЦК. Недавнее убийство военнослужащего территориального центра комплектования во Львове стало резонансным случаем, за которым последовала мгновенная реакция Министерства обороны. Так, в Министерстве подчеркнули, что система нуждается в немедленных изменениях, и никакие проблемы не могут оправдывать насилие.

Невыполнение гражданами обязанности по обновлению данных также является постоянным источником социальной напряженности. По данным народного депутата Михаила Цымбалюка, около 1,5 миллиона мужчин призывного возраста игнорируют обновление военно-учетных данных, что является прямым нарушением закона в условиях военного положения. Именно эти лица чаще всего становятся участниками уличных задержаний и незаконных действий, поскольку они годами не обновляли данные в ТЦК.

Указанные проблемы стали тем рычагом, что принуждает к реформированию системы мобилизации. Поэтому можно сделать вывод, что цель новой концепции — устранить накопившиеся проблемы учета военнообязанных, сделать процесс более прозрачным и перевести ключевые процедуры в цифровой формат.

Будущая реформа обещает стать наиболее технологичной попыткой разрешить мобилизационный кризис. Снятие миллионов людей с сыска может снизить социальное напряжение, однако успех зависит от того, насколько прозрачной будет новая процедура.

