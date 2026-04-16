Госстат инициировал окончательную ликвидацию ЕГРПОУ для устранения дублирования государственных реестров

08:40, 16 апреля 2026
Соответствующий проект постановления Правительства проходит этап общественного обсуждения и согласования с Государственной регуляторной службой.
Государственная служба статистики Украины направила на согласование в Государственную регуляторную службу проект постановления Кабинета Министров "О признании утратившим силу постановления Кабинета Министров Украины от 22.01.1996 № 118".

Упомянутое Постановление Кабинета Министров Украины от 22.01.1996 № 118 называется «О создании Единого государственного реестра предприятий и организаций Украины», и именно на его основе был создан Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины. С его отменой ЕГРПОУ прекратит свое существование.

ЕГРПОУ долгое время был главным инструментом учета субъектов хозяйствования. Однако с появлением Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР), которым занимается Минюст, функции Госстата в этой сфере стали дублирующими.

Согласно проекту постановления, обнародованному на сайте ведомства, ключевой целью является выполнение Закона «О публичных электронных реестрах». Государство стремится избавиться от «неприсущих функций» органов статистики и устранить хаос, вызванный существованием двух параллельных систем идентификации.

Проект постановления содержит четкий алгоритм «цифрового прощания» с ЕГРПОУ:

  • Постановление КМУ №118 от 1996 года утрачивает силу.
  • Вся регистровая информация и документы Национального архивного фонда пройдут экспертизу ценности и будут переданы в Госархив.
  • В течение двух недель после вступления постановления в силу Госстат должен официально уведомить общественность о прекращении работы реестра.

Согласно анализу регуляторного влияния, для 85,5% бизнеса (а это более 1,5 млн юридических лиц) ничего не изменится — они уже зарегистрированы в «новом» ЕГР согласно действующему законодательству.

Тем не менее, остается еще 14,5% (около 225,1 тыс.) организаций, сведения о которых отсутствуют в ЕГР. Это преимущественно старые структуры, не прошедшие перерегистрацию после 2004 года.

«Учитывая, что все отношения, возникающие в сфере государственной регистрации юридических лиц, регулирует Закон Украины "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований" (далее – Закон), согласно которому сведения о юридических лицах после их государственной регистрации вносятся в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований (ЕГР), правовые последствия для субъектов, состоящих на учете в ЕГРПОУ и сведения о которых не включены в ЕГР, будут предусмотрены изменениями в Закон», — отмечается в документе.

Дата «икс» еще не определена окончательно. Постановление вступит в силу одновременно с введением в действие изменений в Закон Украины "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований" и после его официального опубликования. В настоящее время проект проходит этап общественного обсуждения и согласования с ГРС, НАПК и Минцифрой.

Замечания и предложения к проекту принимаются на официальном сайте Госстата. Повторное отслеживание результативности реформы планируют провести через год после ее старта, чтобы окончательно подтвердить факт прекращения функционирования ЕГРПОУ.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Госстат инициировал окончательную ликвидацию ЕГРПОУ для устранения дублирования государственных реестров

Соответствующий проект постановления Правительства проходит этап общественного обсуждения и согласования с Государственной регуляторной службой.

Моральный вред за моббинг не будут возмещать, если конфликт спровоцировал сам работник

В парламенте предлагают ограничить право на компенсацию морального вреда в трудовых спорах в случае умышленных действий работника.

4 млн гривен выплат: почему военные вынуждены судиться за собственные деньги, а семьи возвращать помощь

Государство перечисляет средства военнопленных их семьям, чтобы поддержать их, но знают ли родственники, что эти средства — не подарок, а временное содержание, которое придется возвращать.

ВС: передача данных о ВСУ врагу через мессенджер — это коллаборационная деятельность, а не просто распространение информации

ВС подчеркнул, что передача врагу данных о ВСУ через мессенджер является помощью в боевых действиях и коллаборационной деятельностью.

Украина в тройке государств-членов Совета Европы по количеству находящихся на рассмотрении ЕСПЧ заявлений

За громкими победами над Россией в Страсбурге скрывается процесс адаптации к стандартам ЕС в условиях военного положения.

