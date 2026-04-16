Держстат ініціював остаточну ліквідацію ЄДРПОУ для усунення дублювання державних реєстрів

Відповідний проєкт постанови Уряду проходить етап громадського обговорення та погодження з Державною регуляторною службою.

Державна служба статистики України направила на погодження до Державної регуляторної служби проєкт постанови Кабінету Міністрів "Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 22.01.1996 № 118".

Згадана Постанова Кабінету Міністрів України від 22.01.1996 № 118 носить назву “Про створення Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України” і саме на її основі було створено Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України. З її скасуванням ЄДРПОУ припинить своє існування.

ЄДРПОУ тривалий час був головним інструментом обліку суб'єктів господарювання. Проте з появою Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР), яким опікується Мін’юст, функції Держстату в цій сфері стали дублюючими.

Згідно з проєктом постанови, оприлюдненим на сайті відомства, ключовою метою є виконання Закону «Про публічні електронні реєстри». Держава прагне позбутися «непритаманних функцій» органів статистики та усунути хаос, спричинений існуванням двох паралельних систем ідентифікації.

Проєкт постанови містить чіткий алгоритм «цифрового прощання» з ЄДРОПОУ:

Постанова КМУ №118 від 1996 року втрачає чинність. Вся реєстрова інформація та документи Національного архівного фонду пройдуть експертизу цінності та будуть передані до Держархіву. Протягом двох тижнів після набуття чинності постановою Держстат має офіційно повідомити громадськість про припинення роботи реєстру.

Згідно з аналізом регуляторного впливу, для 85,5% бізнесу (а це понад 1,5 млн юридичних осіб) нічого не зміниться — вони вже зареєстровані в «новому» ЄДР згідно з чинним законодавством.

Проте залишається ще 14,5% (близько 225,1 тис.) організацій, відомості про які відсутні в ЄДР. Це переважно старі структури, що не пройшли перереєстрацію після 2004 року.

«Зважаючи, що всі відносини, які виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб, регулює Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" (далі – Закон), відповідно до якого відомості про юридичних осіб після їх державної реєстрації вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 2 громадських формувань (ЄДР), правові наслідки для суб’єктів, які перебувають на обліку в ЄДРПОУ та відомості про яких не включені до ЄДР, будуть передбачені змінами до Закону», — зазначається в документі.

Дата «ікс» ще не визначена остаточно. Постанова набере чинності одночасно із введенням у дію змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" і після його офіційного оприлюднення. Наразі проєкт проходить етап громадського обговорення та погодження з ДРС, НАЗК та Мінцифрою.

Зауваження та пропозиції до проєкту приймаються на офіційному сайті Держстату. Повторне відстеження результативності реформи планують провести через рік після її старту, щоб остаточно підтвердити факт припинення функціонування ЄДРПОУ.

