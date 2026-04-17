Как Telegram стал официальным инструментом кадровых решений: ВС о доказательной силе мессенджеров

Статус «прочитано» в мессенджере теперь имеет юридическую силу приказа: Верховный Суд подтвердил: Telegram является официальным каналом трудовой коммуникации.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Последние позиции Верховного Суда демонстрируют переход от формального отрицания файлов с телефона к детальному анализу электронных идентификаторов. Если раньше работодатели испытывали трудности с доказательством факта получения приказа работником, то сегодня технические нюансы — от метаданных до статуса доставки сообщения — становятся основой судебных решений.

«Судебно-юридическая газета» в серии публикаций проанализирует Топ-5 кейсов ВС и ВАКС относительно того, как суды идентифицируют авторов сообщений, оценивают достоверность доказательств и какие технические нюансы мессенджера становятся основой обвинительных приговоров.

Telegram как официальный канал для рабочих отношений в условиях войны

В деле № 953/3338/23 от 29.01.2025 относительно увольнения директора школы, Верховный Суд признал Telegram основным инструментом обмена распорядительными документами.

Директор школы выехала за границу после начала полномасштабного вторжения. Трудовой договор с ней приостановили, затем возобновили в 2023 году с обязанностью выйти на работу. Директор на работу не вышла, и ее уволили за прогул (п. 4 ч. 1 ст. 40 КЗоТ) и невыполнение должностных обязанностей как руководителя учебного заведения. Истица обжаловала увольнение, утверждая, что уведомления были ненадлежащими, а она подавала заявление на отпуск без сохранения зарплаты.

Суд установил, что поскольку стороны с начала военного положения использовали Telegram для пересылки приказов (о приостановлении договора, о возобновлении работы), это считается выбранным по взаимному согласию способом электронной коммуникации в соответствии со ст. 7 Закона «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения».

Факт получения письма о возобновлении работы и скриншоты, подтверждающие ознакомление, а именно статус «прочитано», стали достаточным основанием для констатации прогула при невыходе на работу.

Важно: Верховный Суд признает Telegram как официальный канал трудовой коммуникации в условиях военного положения. Мессенджер может использоваться для уведомления о приостановлении или возобновлении трудового договора, отправки приказов, в том числе об увольнении, ознакомления работника с документами и обмена заявлениями. Это особенно важно для работников за границей или в зоне боевых действий, когда бумажная почта или даже email не всегда доступны.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.