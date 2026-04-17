Что решают суды в спорах о мобилизации ТЦК забронированных работников критически важных предприятий — обзор судебной практики

Суды по-разному подходят к спорам о бронированииї: решающим становится не статус предприятия, а момент оформления отсрочки и внесения данных в реестры.

В Украине работники критически важных предприятий могут получить отсрочку от мобилизации путем бронирования. Это предусмотрено статьей 25 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» и детализировано постановлением Кабинета Министров №76 от 27 января 2023 года, которое определяет критерии критически важных предприятий и порядок бронирования военнообязанных.

В то же время на практике факт трудоустройства на таком предприятии не гарантирует автоматического бронирования. Военнообязанные могут получать повестки, в том числе до момента внесения сведений об отсрочке в официальные реестры или принятия соответствующего решения о бронировании.

В таких случаях граждане обращаются в суд за защитой своих прав, если считают, что их мобилизовали несмотря на наличие оснований для отсрочки или с нарушением процедуры ее оформления.

«Судебно-юридическая газета» проанализировала судебные решения, в которых сформировался единый подход к разрешению таких споров.

Так, в деле № 460/12116/24 Ровенский окружной административный суд признал противоправным призыв на военную службу работника предприятия, имеющего статус критически важного для экономики, из-за наличия действующей отсрочки от мобилизации. Согласно материалам дела, истец обратился в суд после того, как его призвали во время общей мобилизации и зачислили в списки личного состава воинской части, несмотря на действующее бронирование.

Как установил суд, мужчина работал в ООО «Шляховик-Т», которое согласно распоряжению Львовской областной военной администрации определено как критически важное предприятие. С 12 августа 2024 года он занимал должность машиниста дорожно-транспортных машин. Истец был официально забронирован через портал «Дія», а информация об отсрочке отображалась в военно-учетном документе в приложении «Резерв+». Срок действия бронирования был установлен до 11 марта 2025 года.

Несмотря на это, 17 сентября 2024 года территориальный центр комплектования принял решение о его призыве на военную службу и последующем зачислении в воинскую часть.

Суд отметил, что на момент мобилизации отсрочка от призыва была действующей, а доказательств ее аннулирования или прекращения ответчики не предоставили. При таких обстоятельствах суд пришел к выводу, что истец не подлежал призыву на военную службу во время действия бронирования, а действия территориального центра комплектования являются противоправными.

Помимо отмены приказа о призыве, суд также признал незаконным зачисление истца в списки личного состава воинской части и обязал исключить его из списков.

Суд подчеркнул, что действующая отсрочка от мобилизации является прямым юридическим основанием, которое исключает возможность призыва до окончания срока ее действия, а ее игнорирование является нарушением процедуры мобилизации.

К аналогичному выводу пришел и Львовский окружной административный суд в деле № 380/183445/24. Суд отметил, что истец имел действующую отсрочку от призыва, предоставленную в связи с бронированием.

Суд установил, что несмотря на наличие действующего решения о бронировании до 25 января 2025 года, территориальный центр комплектования издал приказ о призыве истца на военную службу во время мобилизации, после чего он был зачислен в списки личного состава воинской части.

Оценивая обстоятельства дела, суд указал, что лицо не подлежало призыву во время действия отсрочки, а потому приказ ТЦК о мобилизации является противоправным и подлежит отмене.

Суд также признал незаконным приказ воинской части о зачислении истца в списки личного состава и назначении на должность.

Кроме того, суд обязал воинскую часть исключить истца из списков личного состава.

Однако в деле №260/6667/24, которое рассматривал Закарпатский окружной административный суд, мужчина был мобилизован несмотря на наличие бронирования. Суд пришел к выводу, что право на отсрочку от мобилизации подтверждается только при условии надлежащего и официального оформления соответствующих документов в установленном порядке на момент призыва.

Согласно материалам дела, истец с 27 сентября 2024 года был официально забронирован сроком на шесть месяцев, что давало ему право на отсрочку от призыва. Данные об этом были внесены в Единый государственный реестр военнообязанных и отображались в приложении «Резерв+».

Однако 7 октября его задержали в территориальном центре комплектования, не учли наличие бронирования и мобилизовали, после чего направили в учебный центр воинской части. Истец просил признать незаконной мобилизацию несмотря на бронирование, отменить приказ о призыве, а также решение о зачислении в воинскую часть и назначении на должность.

Суд установил, что 8 октября 2024 года мужчина прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к службе, после чего в тот же день ему было вручено мобилизационное распоряжение и на основании приказа ТЦК он был призван на военную службу. Уже 10 октября его зачислили в списки личного состава воинской части и назначили на должность водителя инженерно-саперного подразделения.

Оценивая доводы истца о наличии бронирования, суд пришел к выводу, что на момент мобилизации право на отсрочку не было надлежащим образом подтверждено. В частности, сведения о бронировании в приложении «Резерв+» появились только 10 октября, то есть после призыва, а выписку о бронировании, которая является официальным подтверждением отсрочки, истец в суд не предоставил. Представленные справки предприятия и документы о подаче заявки через «Дію» суд признал недостаточными доказательствами наличия бронирования именно на момент призыва.

В то же время материалы дела, в частности данные информационной системы «Оберіг» и уведомление о бронировании, подтвердили, что бронирование было оформлено уже после мобилизации.

Суд подчеркнул, что право на отсрочку должно быть реализовано до момента призыва, а не после приобретения статуса военнослужащего.

Также суд отметил, что воинская часть действовала в пределах полномочий, поскольку зачисление в личный состав осуществляется на основании приказа о призыве, и оснований не издавать такой приказ не было.

С учетом этого суд пришел к выводу о правомерности действий ТЦК и воинской части и отказал в удовлетворении иска.

Кроме того, в деле №643/12121/25 суд установил, что граждане, имеющие действующую отсрочку от призыва или находящиеся в процессе ее оформления (в частности бронирования), не подлежат направлению на военно-врачебную комиссию. Как писала «Судебно-юридическая газета», согласно материалам дела военнообязанный обратился в суд с требованием отменить постановление ТЦК о привлечении его к административной ответственности по ч. 3 ст. 210-1 КУоАП. Основанием для штрафа стал зафиксированный отказ от прохождения военно-врачебной комиссии в апреле 2025 года в условиях военного положения. Однако ТЦК утверждал, что истец нарушил требования законодательства о мобилизации, поскольку не явился на медосмотр по повестке. Суд первой инстанции согласился с этой позицией и отказал в удовлетворении иска.

В апелляционной жалобе истец указывал, что на момент вызова имел действующую отсрочку от мобилизации в виде бронирования, подтвержденную данными электронного военно-учетного документа в приложении «Резерв+», а значит не подлежал направлению на ВВК. Также он ссылался на процессуальные нарушения при рассмотрении дела, в частности ненадлежащее уведомление об изменении даты рассмотрения административного дела.

Суд обратил внимание на п. 63 Порядка проведения призыва во время мобилизации, утвержденного постановлением КМУ №560, который предусматривает, что военнообязанные с действующей отсрочкой не направляются на медицинский осмотр, кроме случаев добровольного прохождения или заключения контракта.

Исходя из этого, апелляционный суд пришел к выводу, что лица с действующей отсрочкой, а также находящиеся в процессе ее оформления (в частности бронирования), не подлежат направлению на ВВК.

Суд также отметил, что ТЦК не проверил и не учел наличие отсрочки, хотя это имело значение для законности его действий.

Второй апелляционный административный суд удовлетворил апелляционную жалобу, отменил решение суда первой инстанции и постановление ТЦК о штрафе в 25 500 грн, закрыл дело об административном правонарушении и взыскал с ТЦК 1514 грн судебного сбора.

