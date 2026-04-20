Уголовная ответственность полицейских за бездействие: анализ судебной практики и кадровых рисков 2026 года

Где заканчивается право на тактический отступление и начинается уголовное бездействие.

По состоянию на апрель 2026 года реформа системы Министерства внутренних дел Украины, начатая в 2015 году, сталкивается с новыми вызовами, связанными с условиями полномасштабной войны и необходимостью адаптации правоохранительных институтов к так называемой военной трансформации. Несмотря на достижения в сфере цифровизации и формирования новых специализированных подразделений, в работе патрульных подразделений в тыловых городах фиксируются отдельные проблемы, связанные с соблюдением операционных стандартов и служебной дисциплины.

Резонансный инцидент в Киеве, во время которого вооруженное лицо после стрельбы забаррикадировалось в помещении, привлек внимание к вопросам подготовки и оперативного реагирования патрульных экипажей. Ситуация, когда экипаж патрульной полиции фактически оставил гражданских, стала поводом для публичной дискуссии об эффективности действий полиции в кризисных ситуациях, ответственности и правовой регламентации действий полиции в экстремальных условиях.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко уже сообщил об инициировании уголовного производства по факту служебной халатности (ч. 3 ст. 367 УК Украины). Руслан Кравченко подчеркнул, что эпизод с оставлением в опасности ребенка и несвоевременным пресечением действий нападавшего получит надлежащую правовую оценку. В настоящее время прокуратура города Киева и ГБР расследуют дело по статье о служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.

Предметом доказывания в указанном производстве станет наличие у сотрудников полиции объективной и реальной возможности действовать в соответствии с должностными инструкциями, то есть возможность оказать помощь или открыть огонь, но сознательное или ввиду недобросовестности не совершение этих действий.

Судебная практика по служебной халатности сотрудников полиции, приведшей к смерти (ч. 2, 3 ст. 367 УК Украины), фиксирует уголовную ответственность за ненадлежащее реагирование на конфликты или правонарушения. Верховный Суд последовательно признает вину, если должностное лицо пренебрегло своими обязанностями.

Так, в деле № 751/626/22 (постановление Кассационного уголовного суда от 19.11.2024) суд установил, что патрульные прибыли на вызов по поводу насилия, однако покинули место происшествия, не прекратив конфликт и не оказав помощь потерпевшему. Впоследствии потерпевший скончался. Такие действия были квалифицированы по статье 367 Уголовного кодекса Украины как служебная халатность, поскольку правоохранители не приняли необходимых мер, несмотря на предсказуемость тяжких последствий.

В постановлении от 16 сентября 2025 года по делу №305/2050/15 Верховный Суд разъяснил ключевые признаки состава преступления, предусмотренного УК Украины — служебной халатности. Суд отметил, что с объективной стороны это преступление характеризуется совокупностью трех элементов: действием или бездействием должностного лица, наступлением существенного вреда правам граждан или государственным и общественным интересам, а также причинной связью между такими действиями (или бездействием) и вредными последствиями.

Верховный Суд также подчеркнул, что служебная халатность может проявляться в двух формах: полном неисполнении служебных обязанностей или их ненадлежащем исполнении из-за недобросовестного отношения к службе. В первом случае речь идет о бездействии, когда должностное лицо вообще не выполняет возложенных на него обязанностей. Во втором — о бездействии, когда обязанности формально выполняются, однако не в полном объеме или с нарушением требований службы, что может повлечь существенные негативные последствия.

В своей практике Верховный Суд выделяет несколько ключевых критериев: если бездействие правоохранителей в ситуациях, связанных с насилием, оружием или другими опасными обстоятельствами, создает предсказуемый риск гибели человека, такое поведение может повлечь уголовную ответственность. В частности, по части третьей статьи 367 УК Украины, в случае наступления смерти потерпевшего предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с запретом занимать определенные должности.

В постановлении от 19 сентября 2024 года по делу №243/4761/20 Верховный Суд также сформулировал правовую позицию относительно применения УК Украины о служебной халатности. Суд подчеркнул, что уголовная ответственность по этой норме возможна только тогда, когда действия, неисполнение или ненадлежащее исполнение которых повлекло вредные последствия, входили в круг служебных обязанностей соответствующего должностного лица.

Иначе говоря, обязанность действовать определенным образом должна быть прямо предусмотрена нормативными актами или служебными документами — в частности, законом, указом, постановлением, приказом или инструкцией. Только при наличии такой юридически определенной обязанности и установленной причинной связи между бездействием должностного лица и негативными последствиями может наступать уголовная ответственность за служебную халатность.

Системные проблемы

Кадровый дефицит: Большая часть опытных кадров привлечена к боевым действиям, а на улицах городов остаются новые кадры или лица, не прошедшие отбор в спецподразделения. Это создает дефицит патрульных на улицах, что часто влияет на скорость и качество реагирования.

Так, в начале 2023 года в рамках проекта «Гвардия наступления» была сформирована объединенная штурмовая бригада Национальной полиции Украины «Лють». Государство приняло решение собрать наиболее тактически подготовленных, мотивированных и физически сильных полицейских. Офицеры, которые могли бы обучать молодых рекрутов в городах и реагировать на активные криминальные инциденты, в настоящее время привлечены к деоккупации территорий и уличным боям на фронте.

Кроме того, основной фокус реформы МВД сместился на цифровизацию, в частности на электронные реестры и автоматизацию, например, цифровизацию исполнительных производств и переход на проверку документов через планшеты. Однако цифровизация МВД не решает проблему операционной готовности патрульных подразделений в кризисных ситуациях.

Новые правила отбора: В феврале 2026 года Верховная Рада внесла изменения в Закон «О Национальной полиции», упростив вступление на службу для ветеранов. В частности, изменения освободили ветеранов войны от проверки физической подготовки при вступлении в ряды полиции. С одной стороны, это привлекает людей с боевым опытом, с другой — требует от МВД новых подходов к психологической адаптации кадров.

Внедрение мартовских изменений 2026 года по привлечению ветеранов в ряды полиции требует создания новых государственных протоколов психологического сопровождения. Военный опыт и полицейская деятельность регулируются различными правовыми режимами. Без четкого разграничения этих ролей в учебных программах возникает риск либо чрезмерного применения силы, либо тактического бездействия из-за непонимания границ гражданского законодательства.

Юридическая незащищенность: Полицейские часто боятся брать ответственность в неоднозначных ситуациях из-за риска уголовного преследования со стороны ГБР за превышение полномочий. Как следствие, они выбирают бездействие, считая его меньшим злом.

Отсутствие протоколов: Отсутствие отработанных алгоритмов действий в ситуациях «Active Shooter» (активный стрелок). Патрульные часто ждут спецподразделение КОРД вместо того, чтобы минимизировать ущерб немедленно. Ранее стандартная полицейская процедура требовала от первого экипажа окружить место происшествия и ждать приезда спецназа. Однако мировая практика и опыт терактов в Украине доказали, что задержка реагирования угрожает жизни.

После терактов во Львове 22 февраля 2026 года и взрывов в Николаеве 23 февраля, где пострадали 7 патрульных, Министерство внутренних дел официально признало устарелость действующих протоколов. Министр внутренних дел Игорь Клименко еще в феврале 2026 года объявил о разработке нового комплексного алгоритма реагирования на террористические атаки, который согласуется с СБУ и Генпрокуратурой. Это прямо подтверждает тезис о том, что старые методы оказались неэффективными в условиях 2025–2026 годов, и система находится в процессе подготовки новых тактических инструкций.

Но новая реальность требует пересмотра квалификационных требований к патрульным: от административного контроля к тактическому реагированию на вооруженные нападения. Поэтому без адаптации, интенсивных и постоянных тренингов, где полицейского учат действовать в одиночку или в паре до приезда подкрепления, трудно внедрить действительно действенные изменения. Необходима обязательная тактическая и психологическая подготовка полиции, внедрение обязательных часов ежегодных симуляций реальных инцидентов.

Как мы видим, реформирование и адаптация полиции происходит в реальном времени, когда система учится на собственных ошибках и потерях. Каждый инцидент становится поводом для очередной инструкции или закона. Это делает полицию более боеспособной, но в то же время повышает уровень напряжения в обществе, которое видит, что несовершенство старых протоколов приводит к потерям.

Реформа ТЦК

В Минобороны подчеркивают, что сейчас идет работа над комплексной реформой мобилизации, которая должна устранить проблемы, накапливавшиеся годами, и в то же время сохранить обороноспособность страны.

В настоящее время реформа находится в состоянии разработки, однако есть надежда на то, что анонсированное политиками возможное перераспределение функций ТЦК и полиции не станет частью реформы. Каждый полицейский, изучающий списки ТЦК или дежурящий на блокпостах для проверки военно-учетных документов, — это минус один патрульный, который мог бы быть на патрулировании во время подобных терактов. Добавление полиции новых конфликтных обязанностей ТЦК только ухудшит ситуацию.

Возложение на полицию функций мобилизационного контроля создает нагрузку на личный состав, деактуализируя основную функцию — поддержание общественной безопасности.

Инкриминирование служебной халатности патрульным за происходящее 18 апреля стало лишь началом пересмотра системы. 19 апреля Президент Украины Владимир Зеленский после доклада Министра внутренних дел Игоря Клименко подтвердил, что по факту бездействия патрульных, ДБР уже возбуждено уголовное производство. Игорь Клименко готовит кадровые выводы по всей вертикали, кроме персональной ответственности, в повестке дня стоит полный пересмотр протоколов реагирования, алгоритмов отбора и обучения кадров.

