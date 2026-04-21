Мошенничество через «OLX» не отменяет кредит: позиция Верховного Суда относительно подписи одноразовым идентификатором

ВС подтвердил, что кредитный договор, подписанный смс-кодом, является действительным, а недоказанное мошенничество не является основанием для его отмены.

Вопрос действительности электронных кредитных договоров, заключённых через мобильные приложения и подтверждённых смс-кодами, остаётся одним из наиболее дискуссионных в судебной практике.

В деле № 705/1938/25 от 8 апреля 2026 года Верховный Суд рассмотрел ключевой вопрос: может ли кредитный договор, заключённый с использованием одноразового идентификатора, быть признан недействительным на основании ссылки заёмщика на мошеннические действия третьих лиц.

Обстоятельства дела

Истец обратился в суд с требованием признать недействительным договор потребительского кредита, заключённый с банком.

Предпосылкой спора стало размещение объявления о продаже товара на платформе «OLX». После этого истец получил сообщение от потенциального покупателя, который сообщил об оплате через сервис платформы и направил соответствующую ссылку.

В дальнейшем коммуникация продолжилась вне платформы — через мессенджеры, где неустановленное лицо, представившись сотрудником техподдержки «OLX», убедило истца предоставить удалённый доступ к мобильному телефону.

После получения доступа к устройству телефон был заблокирован, а впоследствии истец обнаружил, что от его имени заключён кредитный договор с банком в мобильном приложении путём подтверждения одноразовым идентификатором (смс-кодом), который использовался как электронная подпись.

Истец утверждал, что договор был заключён вне его воли вследствие мошеннических действий третьих лиц, которые, получив доступ к мобильному устройству и финансовому номеру, осуществили соответствующие действия от его имени.

Суды первой и апелляционной инстанций согласились с доводами истца и признали договор недействительным, исходя из рисков ненадлежащей идентификации лица при использовании дистанционных сервисов.

Банк обжаловал эти решения, указывая, что договор заключён через официальное мобильное приложение с использованием одноразового пароля, а доступ к устройству был предоставлен самим истцом.

Позиция Верховного Суда

ВС указал, что общие требования, соблюдение которых необходимо для действительности сделки, определены статьёй 203 ГК Украины. Волеизъявление участника сделки должно быть свободным и соответствовать его внутренней воле.

В статье 3 Закона Украины «Об электронной коммерции» указано, что электронный договор — это договорённость двух или более сторон, направленная на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей и оформленная в электронной форме.

Суд отдельно подчеркнул правовую природу электронного договора, указав, что электронный договор, заключённый путём обмена электронными сообщениями, подписанный в порядке, определённом статьёй 12 Закона Украины «Об электронной коммерции», считается таким, который по правовым последствиям приравнивается к договору, заключённому в письменной форме.

ВС отметил, что важно, чтобы электронный договор включал все существенные условия для соответствующего вида договора, иначе он может быть признан незаключённым или недействительным в связи с несоблюдением письменной формы в силу прямого указания закона.

Суд указал: «Важно понимать, в каком конкретном случае необходимо создавать электронный договор в виде отдельного электронного документа, а когда достаточно выразить свою волю с помощью средств электронной коммуникации.

Целью подписания договора является необходимость идентификации подписанта, подтверждение согласия подписанта с условиями договора, а также подтверждение целостности данных в электронной форме.

Если есть электронная форма договора, то и подписывать его необходимо электронной подписью».

Относительно механизма подписания ВС указал, что моментом подписания электронной сделки является использование электронной подписи одноразовым идентификатором.

Электронной подписью одноразовым идентификатором являются данные в электронной форме в виде буквенно-цифровой последовательности, которые добавляются к другим электронным данным лицом, принявшим предложение (оферту) заключить электронный договор, и направляются другой стороне этого договора. Это комбинация цифр и букв, либо только цифр, либо только букв, которую получает заявитель с помощью электронной почты в виде пароля, иногда в паре «логин-пароль», либо SMS-кода, отправленного на телефон, либо иным способом.

В то же время не каждая электронная сделка требует создания отдельного электронного договора в виде отдельного электронного документа. Электронный договор может быть заключён в упрощённой форме, а может — классически, в виде отдельного документа.

Суд установил, что оспариваемый договор о предоставлении финансового кредита подписан истцом с помощью одноразового пароля-идентификатора, то есть надлежащими и допустимыми доказательствами подтверждено заключение между сторонами спорной сделки.

ВС также обратил внимание на техническую невозможность заключения договора без участия пользователя — без получения письма на адрес электронной почты и/или SMS-сообщения, без осуществления входа на сайт общества с помощью логина личного кабинета и пароля личного кабинета кредитный договор между истцом и ответчиком не был бы заключён. Стороны достигли согласия по всем существенным условиям сделки, что опровергает выводы судов предыдущих инстанций о недействительности указанного кредитного договора.

Относительно доводов о мошенничестве ВС указал, что поскольку договор был подписан истцом, а ответчик согласился на предоставление кредита, каких-либо оснований считать, что в момент заключения кредитного договора ответчиком были нарушены требования статьи 203 ГК Украины, нет.

Доказательств обратного материалы дела не содержат, истцом таковые не предоставлены, что в силу положений статей 12, 81 ГПК Украины является его процессуальной обязанностью.

Руководствуясь изложенным, ВС решил кассационную жалобу банка удовлетворить, решения судов предыдущих инстанций отменить, а в удовлетворении иска о признании недействительным договора потребительского кредита отказать.

Таким образом, Верховный Суд подтвердил устоявшуюся практику: заключение кредитного договора через мобильный банкинг с использованием одноразового идентификатора является надлежащей формой сделки и подтверждает волеизъявление стороны.

Эта позиция имеет практическое значение для споров, связанных с онлайн-кредитованием, закрепляя приоритет формализованных электронных процедур и обязанность стороны доказывать отсутствие своей воли на заключение сделки.

В то же время подход Верховного Суда к действительности электронных кредитных договоров развивается параллельно с законодательными инициативами по усилению защиты заёмщика: как уже сообщала «Судебно-юридическая газета», законопроект №15180 предусматривает уменьшение пени, ограничение штрафов и запрет «скрытых» санкций.

