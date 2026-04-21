В деле Гринкевича защита подняла вопрос подсудности: международные наблюдатели предупреждают о нарушении принципа правовой определенности

В деле Гринкевича защита вновь подняла вопрос подсудности, что стало предметом мониторинга IAC ISHR в контексте гарантий справедливого суда.

Мониторинговая миссия IAC ISHR в рамках проекта по мониторингу соблюдения права на справедливый суд в странах Европы осуществляет наблюдение за судебными заседаниями по уголовному производству в отношении Игоря Гринкевича.

Предметом последнего мониторинга стало судебное заседание, которое состоялось 27 марта 2026 года в Голосеевском районном суде города Киева по делу, в котором Гринкевич И.В. обвиняется в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

В ходе судебного заседания рассматривалось ходатайство стороны защиты о передаче уголовного производства для определения подсудности, в частности относительно возможного рассмотрения дела Высшим антикоррупционным судом.

Сторона защиты подняла вопрос определения подсудности, заявив, что дело не подсудно Голосеевскому районному суду города Киева и должно рассматриваться Высшим антикоррупционным судом.

Аргументация стороны защиты основывалась на том, что инкриминируемое деяние носит коррупционный характер, а размер неправомерной выгоды, по их утверждению, соответствует критериям подсудности ВАКС. Также отмечалось, что нарушение правил подсудности может привести к существенному нарушению требований уголовного процессуального закона и повлиять на законность рассмотрения.

Обвиняемый поддержал заявленное ходатайство. Прокурор возразила, отметив, что позиция стороны обвинения по этому вопросу уже неоднократно излагалась и остаётся неизменной.

Суд завершил заседание и перешёл к рассмотрению ходатайства в совещательной комнате с оглашением решения в следующем судебном заседании.

В частности, определение подсудности является ключевым элементом права на справедливый суд и напрямую связано с принципом правовой определённости.

В данном производстве обращается внимание на то, что вопрос подсудности уже неоднократно поднимался сторонами, что свидетельствует о наличии длительного процессуального спора относительно юрисдикции суда. В таких условиях решающее значение приобретает не только формальное разрешение вопроса, но и качество его мотивировки.

Мониторинг экспертов IAC ISHR подчёркивает, что отсутствие развёрнутой процессуальной оценки аргументов сторон в момент их заявления может влиять на восприятие правовой определённости, даже если окончательное решение принимается позже.

Подход ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека последовательно исходит из того, что гарантия «tribunal established by law» охватывает не только формальное создание суда, но и соблюдение правил его компетенции и функционирования (Guðmundur Andri Ástráðsson v. Iceland, X and Others v. Slovenia).

ЕСПЧ также подчёркивает, что эта гарантия является элементом принципа верховенства права и тесно связана с независимостью и беспристрастностью суда как основой доверия к судебной системе (M.L. v. Poland, Xhoxhaj v. Albania).

По мнению экспертов IAC ISHR, последовательное и надлежащим образом мотивированное разрешение вопросов подсудности является необходимым условием обеспечения предсказуемости судебного процесса. В случаях повторного поднятия таких вопросов ключевое значение приобретает аргументация суда и её ясность для сторон. При подтверждении изложенных обстоятельств ситуация может иметь значение для оценки соответствия производства стандартам статьи 6 Конвенции.

Напомним, ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что Государственное бюро расследований объявило подозрение львовскому бизнесмену Игорю Гринкевичу, одному из крупнейших поставщиков Минобороны, а также членам преступной организации, которые нанесли государственному бюджету ущерб почти на миллиард гривен. Их разоблачили в схемах с закупками одежды и белья для ВСУ. Об этом сообщил официальный сайт ГБР. В ходатайствах прокуратура просила применить к фигурантам меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 500 млн грн каждому.

