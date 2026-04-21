Апелляционный суд отменил отказ миграционной службы и обязал предоставить дополнительную защиту гражданину РФ, донатившему на ВСУ

Апелляционный суд отменил повторный отказ миграционной службы и обязал предоставить дополнительную защиту гражданину РФ с учетом рисков преследования.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Тема международной защиты сегодня выходит за пределы классических кейсов преследования и все чаще охватывает ситуации, когда риски возникают уже после выезда из страны.

Может ли гражданин РФ рассчитывать на международную защиту, если такие риски связаны, в частности, с позицией, волонтерством или финансовой поддержкой Украины? Рассмотрим это на примере постановления апелляционного суда по делу № 420/28325/24.

Обстоятельства дела

Гражданин РФ обратился в суд с требованием отменить решение Государственной миграционной службы Украины (ГМС) об отказе в признании его беженцем или лицом, нуждающимся в дополнительной защите, и обязать предоставить ему соответствующий статус.

Ранее суд уже отменял аналогичный отказ миграционного органа и обязывал повторно рассмотреть заявление. После этого ГМС повторно отказала, сославшись на отсутствие оснований, предусмотренных законом.

Истец обосновывал свои требования тем, что в РФ подвергался преследованию со стороны силовых органов, в том числе из-за критики власти и связей с украинскими компаниями. Он указывал на проведение обысков, давление, содержание под стражей, а также на то, что после выезда из страны продолжил поддержку Украины, в частности путем финансовых переводов в пользу ВСУ.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, однако апелляционный суд пришел к противоположному выводу.

Позиция апелляционного суда

Апелляционный суд исходил из того, что миграционный орган не выполнил обязанность по всестороннему и полному исследованию обстоятельств дела, в частности не проанализировал актуальную информацию о стране происхождения заявителя.

Апелляционный суд отметил, что ответчик не исследовал информацию по стране происхождения истца из достоверных источников и сделал преждевременные выводы о необоснованности заявления и отсутствии условий для предоставления защиты.

Суд отдельно подчеркнул, что при повторном рассмотрении заявления ГМС ограничилась информацией за предыдущие годы и не учла актуальные изменения, влияющие на риски преследования.

Важным стало и то, что сомнения миграционного органа относительно доказательств, предоставленных истцом, не были подтверждены никакими проверками, а следовательно остались на уровне субъективных предположений.

Апелляционный суд подчеркнул, что обоснованные опасения преследования могут основываться на событиях, которые произошли после выезда лица из страны происхождения, в частности в связи с его деятельностью за пределами этой страны.

Оценивая риски для истца, суд обратил внимание и заявил: «по статье 275 Уголовного кодекса РФ для граждан РФ предоставление финансовой помощи ВСУ квалифицируется как государственная измена».

С учетом этого суд пришел к выводу, что истец имеет обоснованные опасения стать жертвой преследования и подпадает под определение лица, нуждающегося в дополнительной защите, поскольку существует угроза его жизни, безопасности и свободе в случае возвращения.

Кроме того, не установлены условия, препятствующие предоставлению истцу правового статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите, предусмотренные статьей 6 Закона Украины «О беженцах и лицах, нуждающихся в дополнительной или временной защите».

Отдельно суд сформулировал подход к дискреционным полномочиям органа: они не являются абсолютными и исчезают в ситуации, когда закон предусматривает лишь один правомерный вариант решения. В таком случае суд имеет право обязать орган принять конкретное решение.

Отмечено, что дискреционное полномочие может заключаться в выборе действовать или не действовать, а если действовать, то в выборе варианта решения или действия среди вариантов, прямо или косвенно закрепленных в законе. Важным признаком такого выбора является то, что он осуществляется без необходимости согласования варианта выбора с кем-либо.

С учетом того, что повторное рассмотрение уже происходило и не привело к надлежащей защите прав истца, суд признал надлежащим способом защиты именно обязанность ГМС принять решение о предоставлении дополнительной защиты.

Таким образом, апелляционный суд фактически закрепил стандарт, согласно которому формальное или неполное повторное рассмотрение заявления о международной защите является недопустимым. Орган обязан учитывать актуальную ситуацию в стране происхождения, проверять доказательства и оценивать все обстоятельства в их совокупности.

Это решение имеет существенное значение для практики, поскольку конкретизирует пределы дискреции ГМС и усиливает стандарты защиты соискателей убежища.

В таких делах особое значение приобретает практика ЕСПЧ, которая формирует подход к оценке рисков преследования и запрета возвращения лица в страну, где ему может угрожать бесчеловечное обращение. Как ранее отмечала «Судебно-юридическая газета», украинское правосудие уже интегрирует стандарты ЕСПЧ в практику, формируя подход, в центре которого — права человека.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.