Большая Палата ВС пересмотрит собственное заключение о порядке начисления судейского вознаграждения

БП ВС решит, может ли Закон о Госбюджете изменять размер судейского вознаграждения вопреки профильному закону

Большая Палата Верховного Суда 08 апреля 2026 года приняла к рассмотрению дело № 520/26972/24 по иску судьи к Государственной судебной администрации Украины, Второму апелляционному административному суду о признании действий и бездействия противоправными, обязании совершить определенные действия.

Ключевым вопросом в этом деле является правомерность начисления и выплаты истице в спорный период судейского вознаграждения и помощи на оздоровление, исходя из установленного законами Украины о Государственном бюджете Украины на 2021, 2022, 2023, 2024 годы размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, который применяется для определения базового размера должностного оклада судьи — 2102,00 грн.

Разобраться с этим вопросом Большую Палату просил КАС ВС, который считает, что существуют обоснованные основания для отступления от заключения, изложенного в постановлении Большой Палаты от 24.04.2025 по делу №240/9028/24, в части применения для определения базового размера должностного оклада судьи показателя прожиточного минимума для трудоспособных лиц в размере 2102 грн, установленного законами о Государственном бюджете Украины.

Такое отступление обусловлено необходимостью обеспечения согласованного применения положений статьи 130 Конституции Украины и статьи 135 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», а также гарантий независимости судей в части стабильности и неизменности их материального обеспечения.

Напомним, что в названном постановлении Большая Палата Верховного Суда отступила от выводов, изложенных в постановлениях Кассационного административного суда в составе Верховного Суда от 13 июля 2023 года по делу № 280/1233/22 и 21 марта 2024 года по делу № 620/4971/23, и отметила, что начиная с 2021 года в законах о Государственном бюджете Украины на соответствующий год устанавливался на 1 января соответствующего календарного года денежный размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц, который применяется для определения базового размера должностного оклада судьи. Такой заключение обусловлено тем, что законами о Государственном бюджете Украины на 2023 и 2024 годы наряду с прожиточным минимумом для трудоспособных лиц законодатель прямо определил денежный размер прожиточного минимума, который используется для определения базового размера должностного оклада судьи, установив его на уровне 2102 грн.

Большая Палата исходила из того, что указанные предписания законов о Государственном бюджете Украины являются действующими, не признаны неконституционными и подлежат применению судами. При этом установление такого показателя не означает введения новой расчетной величины, отличной от прожиточного минимума для трудоспособных лиц, определенного законодательством.

Вместо этого законодатель, реализуя свои полномочия по определению бюджетных показателей, определил денежный размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц, который используется для исчисления базового размера должностного оклада судьи.

КАС ВС отмечает, что заключения Большой Палаты по делу №240/9028/24 сформулированы без их фактической проекции на конкретные числовые показатели базового размера должностного оклада судьи, что отразило бы последствия его применения. Ведь фактически законодатель без надлежащего обоснования «заморозил» этот показатель на уровне 2021 года для отдельной профессиональной группы, что создало ситуацию, когда для одних правоотношений применяется актуализированный прожиточный минимум, а для других — искусственно заниженный (неизменный).

В то же время КАС ВС подчеркивает, что конституционное предписание относительно делегирования полномочия по установлению размера судейского вознаграждения исключительно специальным законом о судоустройстве призвано сделать невозможным произвольное снижение финансирования деятельности судей. Поэтому такие законодательные изменения, введенные законами о Государственном бюджете на соответствующий год, являются вмешательством в плоскость конституционной гарантии судейской независимости.

Следовательно, Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» является единственным нормативно-правовым актом, который выполняет регулятивную и расчетную функции, наполняя приведенную конституционную гарантию конкретным содержанием.

Именно привязка к единому показателю прожиточного минимума позволяет судейскому вознаграждению автоматически корректироваться в соответствии с экономической ситуацией без изменения текста закона и делает невозможным влияние на размер судейского вознаграждения любыми другими актами.

Система правовой защиты судей, в частности их материального обеспечения, установлена Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей», положения которого согласуются с требованиями международно-правовых актов относительно независимости судей и направлены на обеспечение стабильности достигнутого уровня гарантий независимости судей, а также являются гарантией уважения достоинства человека, его прав и основополагающих свобод.

В пункте 62 заключения №1 (2001) Консультативного совета европейских судей для Комитета министров Совета Европы относительно стандартов независимости судебной власти и несменяемости судей подчеркивается, что в целом важно (особенно для новых демократических стран) предусмотреть специальные правовые положения, защищающие денежное вознаграждение судей от сокращения, а также обеспечить положения, гарантирующие увеличение оплаты труда судей в соответствии с ростом стоимости жизни. Конституционный Суд Украины неоднократно высказывал юридические позиции относительно независимости судей, в частности их надлежащего материального обеспечения, изменения размера судейского вознаграждения, уровня пожизненного денежного содержания судей в отставке (Решения Конституционного Суда Украины от 24.06.1999 № 6-рп/99, от 20.03.2002 № 5-рп/2002, от 01.12.2004 № 19-рп/2004, от 11.10.2005 № 8-рп/2005, от 18.06.2007 № 4-рп/2007, от 22.05.2008 № 10-рп/2008, от 03.06.2013 № 3-рп/2013, от 08.06.2016 № 4-рп/2016, от 04.12.2018 № 11-р/2018, от 18.02.2020 № 2-р/2020).

Учитывая, что установление законом о Государственном бюджет Украины специального (отличного от общего) показателя прожиточного минимума для трудоспособных лиц, который используется для определения базового размера должностного оклада судьи, фактически приводит к изменению механизма исчисления судейского вознаграждения, определенного статьей 135 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», такой подход противоречит выводам Конституционного Суда Украины, поскольку фактически изменяет регулирование, установленное специальным законом, без внесения в него соответствующих изменений.

КАС ВС пришел к выводу, что правовая позиция, изложенная в постановлении Большой Палаты от 24.04.2025 по делу №240/9028/24, была сформулирована в пределах оценки только вопроса применения установленного законами о Государственном бюджете Украины показателя прожиточного минимума для трудоспособных лиц, который используется для определения базового размера должностного оклада судьи, без комплексного анализа соотношения такого регулирования с предписаниями других норм. Суд попутно отмечает, что в разделе G «Конституционный контроль» Доклада Европейской Комиссии «За демократию через право» Совета Европы «Обновленный контрольный перечень по вопросам верховенства права» (The updated rule of law checklist), принятой Венецианской комиссией на ее 145-м пленарном заседании (Венеция, 12-13 декабря 2025 года), подчеркнута обязанность законодательного органа соблюдать решения органа конституционной юрисдикции.

В частности, в пункте 149 этого доклада приведены два основных аспекта:

при принятии законов или внесении изменений в законодательство законодательный орган обязан учитывать решения Конституционного Суда и не может их игнорировать; в случае признания закона неконституционным это делает невозможным принятие законодательным органом нового закона с идентичным содержанием тому, который был признан неконституционным.

Приведенные подходы имеют существенное значение для оценки правомерности установления законами о Государственном бюджете Украины показателей, влияющих на элементы правового регулирования, определенные специальными законами, в частности относительно механизма исчисления судейского вознаграждения.

В постановлении от 24.04.2025 по делу №240/9028/24 Большая Палата дала оценку исключительно вопросу применения установленного законами о Государственном бюджете Украины размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, который используется для определения базового размера должностного оклада судьи. Однако вопрос о том, могут ли нормы законов о Государственном бюджете Украины изменять или влиять на механизм определения судейского вознаграждения, установленный статьей 135 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», предметом непосредственного анализа Большой Палаты в этом постановлении не был.

Иными словами, Большая Палата не исследовала вопрос соотношения общего и специального правового регулирования в этой сфере, не ставила под сомнение правовую самостоятельность Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» в определении размера судейского вознаграждения и не оценивала, может ли применение «специального» показателя прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом о Государственном бюджете Украины, изменять или модифицировать порядок его определения, предусмотренный специальным законом.

В то же время сформулированные в указанном постановлении выводы фактически основываются на упрощенном понимании правовой природы прожиточного минимума как универсальной расчетной величины, без учета его сущности как базового социального стандарта, который должен определяться по объективным экономическим критериям и применяться в едином, унифицированном значении. Такой подход приводит к фактическому отождествлению различных по содержанию показателей прожиточного минимума и игнорирует недопустимость его трансформации в фиксированную расчетную величину, оторванную от реальных социально-экономических условий.

Кроме того, Верховный Суд обращает внимание, что постановлением от 23.01.2026 №4 Пленум Верховного Суда постановил обратиться в Конституционный Суд Украины с конституционным представлением относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) абзаца пятого части первой статьи 7 Закона Украины от 02.12.2021 №1928-IX «О Государственном бюджете Украины на 2022 год», абзаца 5 части первой статьи 7 Закона Украины от 03.11.2022 №2710-IX «О Государственном бюджете Украины на 2023 год», абзаца 5 части первой статьи 7 Закона Украины от 09.11.2023 №3460-IX «О Государственном бюджете Украины на 2024 год», абзаца 5 части первой статьи 7 Закона Украины от 19.11.2024 №4059-IX «О Государственном бюджете Украины на 2025 год», которыми установлен с 1 января соответствующего календарного года прожиточный минимум для трудоспособных лиц, применяемый для определения базового размера должностного оклада судьи, в размере 2102 гривны.

Пленум Верховного Суда исходил из того, что имеются основания утверждать, что судейское вознаграждение и ежемесячное пожизненное денежное содержание судьи в отставке в соответствии с Конституцией и законами Украины, международными актами являются составляющими статуса судьи; являются гарантией осуществления правосудия независимым, беспристрастным, объективным и справедливым судом; распространяется на всех судей; такие гарантии являются одинаковыми и не зависят ни от каких условий (возраста, стажа, должности, юрисдикции суда и т.д.). То есть материальное обеспечение судей (судей в отставке) защищено от уменьшения или отмены.

Гарантии независимости судей (в части материального обеспечения) должны быть обеспечены не как материальное обеспечение человека, а как лица, занимающего должность судьи и осуществляющего правосудие и являющегося представителем судебной ветви власти, и при этом имеющего гарантию такого обеспечения независимо от влияния как других ветвей власти, так и других представителей судебной ветви власти (председателя суда, других судей, органов, отвечающих за формирование судебной ветви власти, привлечение к дисциплинарной ответственности и т.д.).

Также Верховный Суд отмечает, что по результатам XX очередного съезда судей Украины (10-12 марта 2026 года, г. Киев) было принято решение «О состоянии независимости судей в контексте выполнения Дорожной карты по вопросам верховенства права, Плана для Ukraine Facility и евроинтеграционного курса Украины», которым, в частности, решено обратиться в Верховную Раду Украины и к субъектам законодательной инициативы относительно недопустимости сужения гарантий независимости судей, а также применения в законах о Государственном бюджете Украины отдельного (заниженного) размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, используемого для определения базового размера должностного оклада судьи.

Вышеизложенное свидетельствует о наличии системной правовой проблемы, требующей иного подхода к толкованию и применению соответствующих норм права.

Автор: Тарас Лученко.

