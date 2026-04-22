Штраф за мошенничество не может быть меньше причиненного ущерба: позиция апелляционного суда по делу о псевдосборах на ВСУ

Апелляционный суд пришел к выводу, что штраф за мошенничество, связанное со сбором средств на ВСУ, не может быть меньше суммы причиненного ущерба.

Практика привлечения к ответственности за мошенничество, связанное со сборами средств в социальных сетях, приобретает особую актуальность в условиях военного положения.

В деле № 401/1936/25 от 8 апреля 2026 года апелляционный суд рассмотрел вопрос правильности назначения штрафа в случае, когда преступление совершено под прикрытием помощи военным, а санкция статьи предусматривает значительный размер штрафа.

Обстоятельства дела

Суд первой инстанции установил, что обвиняемый, будучи военнослужащим, который самовольно оставил воинскую часть и не имел намерения возвращаться к службе, организовал мошенническую схему через социальную сеть «Instagram».

Используя учетную запись в Instagram, он системно вступал в переписку с различными потерпевшими и сообщал ложные сведения о необходимости сбора средств якобы для ремонта автомобилей воинской части. Обвиняемый создавал у потерпевших убеждение, что они помогают Вооруженным Силам Украины, после чего предоставлял реквизиты собственных банковских карт для перечисления средств.

Потерпевшие, не осознавая преступного намерения, добровольно перечисляли денежные средства, в том числе повторно после последующих обращений обвиняемого. В ряде случаев он продолжал переписку, убеждая в необходимости дополнительных платежей под тем же предлогом.

Полученные средства обвиняемый не направлял на заявленные цели, а использовал по своему усмотрению путем снятия наличных и расчетов в магазинах. Общая сумма имущественного ущерба по эпизодам, квалифицированным по ч. 2 ст. 190 УК Украины, составила 62 440 грн.

Суд первой инстанции признал обвиняемого виновным в совершении мошенничества и назначил наказание в виде штрафа: 34 000 грн по ч. 1 ст. 190 УК Украины и 51 000 грн по ч. 2 ст. 190 УК Украины, а на основании ч. 1 ст. 70 УК Украины по совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим определил окончательное наказание в виде штрафа в размере 51 000 грн.

Обстоятельствами, смягчающими наказание обвиняемому, суд признал искреннее раскаяние и возмещение причиненного ущерба.

Прокурор, не оспаривая фактические обстоятельства и квалификацию, просил отменить приговор в связи с неправильным применением закона и назначить более строгое наказание — 71 400 грн по совокупности преступлений.

Позиция апелляционного суда

Коллегия судей отметила, что суд первой инстанции обоснованно пришел к выводу о доказанности вины обвиняемого и правильно квалифицировал его действия по ч. 1 ст. 190 УК Украины как завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), а также по ч. 2 ст. 190 УК Украины как завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное повторно.

Апелляционный суд указал, что в соответствии с ч. 2 ст. 53 УК Украины размер штрафа определяется судом с учетом имущественного положения виновного в пределах от тридцати до пятидесяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, если статьями этого Кодекса не предусмотрен более высокий размер штрафа.

За совершение уголовного правонарушения, за которое предусмотрено основное наказание в виде штрафа свыше трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, размер штрафа, назначаемого судом, не может быть меньше размера имущественного ущерба, причиненного уголовным правонарушением, либо полученного в результате его совершения дохода, независимо от предельного размера штрафа, предусмотренного санкцией статьи.

Суд подчеркнул, что санкция ч. 2 ст. 190 УК Украины предусматривает наказание в виде штрафа свыше трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, а потому размер штрафа как основное наказание за совершение данного уголовного правонарушения не может быть меньше размера имущественного ущерба, причиненного этим уголовным правонарушением.

Оценивая приговор суда первой инстанции, апелляционный суд установил, что потерпевшим причинен имущественный ущерб на общую сумму 62 440 грн, тогда как назначенный штраф по ч. 2 ст. 190 УК Украины составлял 51 000 грн, то есть был меньше размера причиненного ущерба.

В связи с этим суд пришел к выводу, что суд первой инстанции не применил закон, подлежащий применению, а именно положения ч. 2 ст. 53 УК Украины, что является основанием для изменения судебного решения.

Апелляционный суд также подчеркнул, что наказание должно соответствовать принципам справедливости, соразмерности и индивидуализации, быть необходимым и достаточным для исправления лица и предупреждения новых уголовных правонарушений.

С учетом изложенного суд отменил приговор в части назначения наказания и постановил новый приговор с назначением более строгого штрафа.

Сформулированная апелляционным судом правовая позиция подтверждает императивный характер требования ч. 2 ст. 53 УК Украины: если санкция предусматривает штраф свыше 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан, его размер не может быть меньше суммы причиненного ущерба.

Данный подход имеет определяющее значение для практики по делам о мошенничестве, в частности связанным с псевдосборами средств на нужды ВСУ, поскольку исключает назначение несоразмерно мягких штрафов.

Напоминаем, что «Судебно-юридическая газета» рассматривала ТОП-5 кейсов Верховного Суда, где Stories и посты стали решающими аргументами в суде.

