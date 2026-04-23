Комитет Рады планирует рассмотреть законопроект о наказании судей КСУ в случае совершения ими дисциплинарных проступков

Законопроект вводит 12 видов дисциплинарных проступков для судей КСУ и полную потерю денежного содержания из-за увольнения за них.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз во время очередного заседания рассмотрит проект Закона о внесении изменений в Закон Украины «О Конституционном Суде Украины» относительно усовершенствования законодательного урегулирования отдельных положений функционирования Конституционного Суда Украины и установления дисциплинарной ответственности судей Конституционного Суда Украины (реестр. № 14321 от 19.12.2025), и альтернативный проект Закона о внесении изменений в Закон Украины «О Конституционном Суде Украины» относительно усовершенствования деятельности Конституционного Суда Украины (реестр. № 14321-1 от 23.12.2025).

Ранее свою оценку законопроектам предоставили несколько других комитетов.

Целью законопроекта, по словам его авторов, является усовершенствование законодательного регулирования функционирования Конституционного Суда Украины, усиление его институциональной способности и установление четкого, прозрачного и справедливого механизма дисциплинарной ответственности судей Конституционного Суда Украины с одновременным обеспечением гарантий их независимости.

Одной из ключевых новаций является расширение принципа открытости.

Статья 6 Закона Украины «О Конституционном Суде Украины» будет изложена в новой редакции, а именно:

«1. Рассмотрение дел на пленарных заседаниях Большой палаты, Сената осуществляется открыто, кроме закрытой части указанных заседаний, когда принимается решение, предоставляется заключение, выносится определение Суда. Проведение закрытого пленарного заседания допускается в случае, если рассмотрение дела на открытом пленарном заседании может привести к разглашению государственной тайны и/или другой охраняемой законом информации. О проведении закрытого пленарного заседания выносится определение Большой палаты, Сената.

2. Лица, изъявившие желание присутствовать на открытой части пленарного заседания Большой палаты, Сената, допускаются в помещение Суда и в Зал заседаний Суда в порядке, установленном внутренними актами Суда. Лица, присутствующие на пленарном заседании, представители средств массовой информации во время открытой части пленарного заседания могут проводить в Зале заседаний Суда фотосъемку, видео- и аудиозапись с использованием портативных видео- и аудиотехнических средств без получения отдельного разрешения Суда, но с учетом ограничений, установленных внутренними актами Суда. Проведение в Зале заседаний Суда фотосъемки, видео- и аудиозаписи пленарного заседания должно осуществляться без создания препятствий для ведения заседания и для реализации участниками конституционного производства их процессуальных прав.

3. Участники конституционного производства и другие лица, присутствующие в Зале заседаний Суда, имеют право осуществлять фотосъемку, видео- и аудиозапись открытой части пленарного заседания Сената, Большой палаты с использованием портативных видео- и аудиотехнических средств с учетом положений статьи 3 настоящего Закона».

Законопроект впервые детально расписывает 12 видов дисциплинарных проступков, за которые судью КСУ можно привлечь к дисциплинарной ответственности. Среди них:

совершение существенного дисциплинарного проступка судьей Конституционного Суда; грубое или систематическое пренебрежение судьей Конституционного Суда своими обязанностями, что несовместимо со статусом судьи Суда или выявило его несоответствие занимаемой должности; допущение судьей Конституционного Суда недобропорядочного поведения; нарушение судьей Конституционного Суда требований Присяги относительно независимости или вмешательство судьи Конституционного Суда в процесс осуществления полномочий другим судьей Конституционного Суда; разглашение судьей Конституционного Суда охраняемой законом тайны, в частности информации, ставшей известной судье Конституционного Суда во время рассмотрения дела на закрытом пленарном заседании, относительно содержания и хода закрытого пленарного заседания, закрытой части пленарного заседания по делу в любой форме до или после завершения рассмотрения дела; незаконное использование судьей Конституционного Суда в своих интересах или интересах третьих лиц охраняемой законом тайны, в частности информации, ставшей известной судье Конституционного Суда во время рассмотрения дела на закрытом пленарном заседании; несообщение судьей Конституционного Суда о наличии у него реального конфликта интересов или совершение им действий либо участие в принятии решений в условиях реального конфликта интересов; нарушение судьей Конституционного Суда установленных законом ограничений относительно получения подарка; допущение судьей Конституционного Суда проявления неуважения к другим судьям, участникам и привлеченным участникам конституционного производства; нарушение судьей Конституционного Суда правил отвода (самоотвода), определенных Законом; использование полномочий Председателя, заместителя Председателя Суда для препятствования проведению дисциплинарного производства в отношении него или другого судьи; ненадлежащее исполнение судьей Конституционного Суда полномочий Председателя Суда или заместителя Председателя Суда.

Привлечение судьи Конституционного Суда к дисциплинарной ответственности не будет исключать возможности его привлечения, при наличии оснований, к уголовной и другим видам юридической ответственности, и наоборот.

В зависимости от тяжести вины, на судью могут наложить одно из трех взысканий: предупреждение, выговор (с лишением доплат на полгода) или самое строгое — увольнение с должности. При этом уволенный с должности за дисциплинарный проступок судья теряет право на выходное пособие и пожизненное денежное содержание.

Дисциплинарное производство может быть прекращено в случаях отсутствия обоснования обращения, истечения сроков привлечения или прекращения полномочий судьи.

Для рассмотрения дисциплинарных дел вводится процедура через Постоянную комиссию по вопросам регламента и этики Суда. Участники и привлеченные участники конституционного производства могут подать письменное или электронное обращение о нарушении судьей правил.

Решающие вопросы — от избрания Председателя Суда до увольнения судьи — будут проходить исключительно на специальных пленарных заседаниях. Такие заседания считаются полномочными, если на них присутствуют как минимум 12 судей.

Законопроект также существенно усиливает требования относительно беспристрастности. Судья обязан заявить самоотвод не позднее следующего дня, как ему стало известно о конфликте интересов. Если он этого не сделает — это автоматически будет считаться дисциплинарным проступком.

Интересно, что законопроект также защищает процесс от злоупотреблений со стороны участников: если одно и то же лицо трижды подает необоснованное заявление об отводе одного и того же судьи, Суд имеет право оставить такое заявление без рассмотрения.

Законопроект также предусматривает внедрение Автоматизированной системы документооборота для случайного распределения дел между судьями-докладчиками, что должно минимизировать человеческий фактор. Кроме того, установлено, что материалы дисциплинарных дел будут храниться в архиве 100 лет, а решения Суда с подписями судей — бессрочно.

Главное научно-экспертное управление аппарата Верховной Рады в своем аналитическом заключении в целом поддерживает идею реформы. Эксперты признают, что изменения соответствуют обязательствам Украины в рамках евроинтеграции — в частности, Дорожной карте по вопросам верховенства права (одобрена Кабмином в мае 2025 года), где до конца 2025 года предусмотрено совершенствование конституционной процедуры в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии 2020–2021 годов.

Тем не менее, они высказали ряд серьезных замечаний, которые могут существенно ослабить качество реформы или даже создать новые проблемы.

Проект вводит новое понятие «внутренние акты», которыми будут регулироваться доступ на заседания, детали дисциплинарного производства, электронная подпись и т.д. В то же время действующий Закон оперирует только Регламентом (принимается на специальном пленарном заседании) и «другими актами, регламентирующими организацию работы Суда». Поэтому непонятно, что именно имеется в виду: вводится ли новый вид актов, каков их статус и порядок принятия. Основания для увольнения дублируются в разных статьях (ст. 21 и новые ст. 21-1, 21-9), что усложнит правоприменение. Используются оценочные категории без определения: «существенный дисциплинарный проступок», «грубое или систематическое пренебрежение обязанностями», «недобропорядочное поведение», «нарушение Присяги относительно независимости». Срок привлечения к ответственности — два года со дня совершения проступка — считается чрезмерно длительным (для сравнения: в трудовом законодательстве — до 6 месяцев). Количество голосов для увольнения судьи указано как «минимум 12 судей», тогда как Конституция требует двух третей от конституционного состава — необходимо согласование формулировок. Правила этики утверждаются «в форме положения», но их юридическая сила и место в дисциплинарном механизме неясны. Наделение Секретариата КСУ полномочиями возвращать обращения без рассмотрения или проверять электронные подписи — сомнительно, так как Секретариат является вспомогательным органом, а не субъектом процессуальных решений.

Автор: Тарас Лученко

