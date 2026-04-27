Суд признал мать виновной в уклонении от воспитания сына из-за его оскорбительных ИИ-стикеров в Telegram

Суд признал мать виновной из-за участия ее сына в оскорбительной переписке со стикерами, созданными с помощью ChatGPT.

В деле 357/3005/26 суд исследовал пределы ответственности родителей за поведение детей в цифровой среде и подходы к установлению факта уклонения от выполнения обязанностей по их воспитанию.

Ранее «Судебно-юридическая газета» уже обращала внимание на усиление проблемы конфликтов между детьми в образовательной среде и необходимость системной реакции на нее.

Поэтому актуальность данной темы очевидна — современные конфликты между детьми все чаще перемещаются в цифровые платформы, где инструменты ИИ позволяют быстро создавать унизительный контент, а ответственность за такие действия требует переосмысления с учетом роли родительского контроля.

Обстоятельства дела

Согласно материалам дела, несовершеннолетний юноша направлял другому несовершеннолетнему оскорбительные сообщения и стикеры в «Telegram». Действия юноши квалифицированы по ст. 173 КоАП Украины, а его мать привлечена к ответственности по ч. 3 ст. 184 КоАП Украины.

В судебном заседании установлено, что соответствующие стикеры были созданы с помощью чата GPT и имели унизительное содержание, в частности с изображением девушки потерпевшего в оскорбительном виде. Указанный контент распространялся в групповом чате, созданном одним из несовершеннолетних, в который было добавлено около 15 одноклассников.

Установлено, что другой участник событий получил доступ к аккаунту потерпевшего, сохранил его видеосообщения, после чего продемонстрировал их другим ученикам и использовал как основу для создания стикеров через ChatGPT. В дальнейшем эти материалы распространялись в чате, а также направлялись непосредственно потерпевшему.

Сын подтвердил, что направлял соответствующие стикеры и сообщения, однако не смог объяснить их цель. Также он отметил наличие предыдущих провокаций со стороны потерпевшего.

Материалы дела содержали протокол, объяснения участников, копии переписки в «Telegram», а также первичные объяснения несовершеннолетнего, истребованные судом и исследованные в судебном заседании.

Позиция суда

Судом установлено, что в соответствии с требованиями КоАП Украины задачей производства по делам об административных правонарушениях является своевременное, всестороннее, полное и объективное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в точном соответствии с законом.

Согласно ст. 150 Семейного кодекса Украины родители обязаны воспитывать ребенка в духе уважения к правам и свободам других людей, любви к своей семье и родине, своему народу, своей Родине.

Суд подчеркнул: «Ненадлежащее выполнение обязанностей по воспитанию детей означает бездействие, в результате которого обязанности по воспитанию выполняются некачественно, не в полном объеме. Такое уклонение может проявляться в различных формах бездействия, связанных с необеспечением необходимых условий жизни, надлежащего воспитания и обучения несовершеннолетних детей».

Суд обратил внимание, что в последнее время получило распространение такое негативное и опасное явление, как школьный буллинг, в частности с использованием средств электронных коммуникаций. Травля сверстников в групповых чатах, без непосредственного контакта с жертвой, создает у буллера ощущение определенной защищенности и вседозволенности. В то же время, оказавшись в роли жертвы буллинга, ребенок получает огромное количество психических травм, которые неизбежно сказываются на его дальнейшей жизни.

Воспитание детей является главным моральным и правовым долгом родителей. И от того, как родители выполняют свои обязанности, в полной мере зависит весь процесс развития ребенка, а соответственно и его формирование как личности.

Как следует из исследованных материалов, несовершеннолетний совершал действия оскорбительного характера в отношении другого лица, что подтверждено им в судебном заседании.

Суд акцентировал, что каких-либо данных, свидетельствующих о принятии матерью надлежащих мер по контролю за поведением сына, формированию у него уважения к другим лицам и недопущению подобного поведения, материалы дела не содержат.

При таких обстоятельствах суд пришел к выводу, что мать ненадлежащим образом выполняла обязанности по воспитанию ребенка.

Суд подытожил, что таким образом, в действиях матери усматривается состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 184 КоАП Украины, а именно уклонение матерью от предусмотренных законодательством обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего сына.

Суд исходил из того, что участие несовершеннолетнего в противоправном поведении в онлайн-среде, подтвержденное доказательствами, в сочетании с отсутствием данных о надлежащем родительском контроле, свидетельствует о ненадлежащем выполнении обязанностей по воспитанию.

Данная позиция формирует действительно практический подход к оценке поведения родителей в делах, где речь идет об оскорбительном поведении несовершеннолетних в цифровой среде, в частности с использованием инструментов искусственного интеллекта.

