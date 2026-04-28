Работников в декрете будут заменять по срочным договорам — должности не будут вакантными

В Верховной Раде предлагают закрепить гарантии для работников в декретном отпуске.

В Верховной Раде предлагают урегулировать вопрос относительно статуса должности работника, который находится в отпуске по уходу за ребенком. Инициатива направлена на устранение правовой неопределенности в трудовых отношениях и унификацию подходов к применению гарантий для работников, находящихся в декретном отпуске. Соответствующие изменения предусмотрены законопроектом № 15204.

Почему возникла необходимость изменений

Основанием для законодательного вмешательства авторы инициативы называют пробел в действующем регулировании. Конституция Украины гарантирует право на труд и защиту от незаконного увольнения, однако на уровне трудового законодательства отсутствует прямая норма, которая бы определяла правовой статус должности работника во время его пребывания в отпуске по уходу за ребенком до трех лет.

При этом Закон Украины «Об отпусках» и Кодекс законов о труде Украины предусматривают само право на такой отпуск и гарантию сохранения места работы, однако не детализируют, считается ли такая должность вакантной и каким образом должно происходить замещение работника на этот период.

По объяснению инициаторов, это создает различные подходы у работодателей и становится основанием для трудовых споров.

С учетом этого законопроектом предлагается дополнить статью 179 Кодекса законов о труде Украины, а также статью 18 Закона Украины «Об отпусках», которыми предусматривается определить, что должность матери, отца ребенка или других лиц в период их пребывания в отпуске по уходу за ребенком сохраняется за такими работниками и не является вакантной. Принятие работников на такие должности осуществляется по срочному трудовому договору на период до выхода из отпуска по уходу за ребенком.

Позиция Верховного Суда

В обоснование внесения изменений авторы законопроекта приводят судебную практику.

Так, Верховный Суд в деле № 285/4227/18 рассмотрел спор о законности увольнения работницы в связи с сокращением штата и соблюдением работодателем гарантий трудоустройства.

По материалам дела, истец работала в коммунальном медицинском учреждении, которое впоследствии было реорганизовано. В результате реорганизации произошло сокращение ее должности.

Не согласившись с таким решением работодателя, истец обратилась в суд с иском о восстановлении на работе, взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула и морального вреда. Свои требования она обосновывала тем, что фактического сокращения штата не произошло, а также тем, что она является лицом с инвалидностью с детства и имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, в связи с чем, по ее мнению, имела преимущественное право на сохранение работы.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, исходя из того, что отделение дневного стационара для детей, в котором работала истец, было ликвидировано. Также установлено, что работодатель предлагал ей другую должность — медицинской сестры общей практики семейной медицины, однако она от нее отказалась.

В то же время суд апелляционной инстанции с такими выводами не согласился, отменил решение и удовлетворил иск. Суд указал, что при увольнении работодатель не выполнил обязанность по предложению всех имеющихся вакантных должностей. В частности, истцу не была предложена должность участковой медицинской сестры в амбулатории общей практики семейной медицины №6, которую занимала работница, находившаяся в отпуске по уходу за ребенком до достижения трехлетнего возраста.

Работодатель, в свою очередь, подал кассационную жалобу, в которой настаивал на законности увольнения и утверждал, что апелляционный суд неправильно применил нормы трудового законодательства. В частности, он указывал, что должность работника, находящегося в отпуске по уходу за ребенком, не является вакантной и, следовательно, не подлежит учету при предложении работы при сокращении штата. Также ответчик отмечал, что все требования КЗоТ Украины при увольнении были соблюдены.

Кассационный гражданский суд согласился с этими доводами и удовлетворил кассационную жалобу работодателя.

Аналогичная правовая позиция, по словам авторов, изложена Верховным Судом в постановлениях от 25 сентября 2019 года по делу № 676/1679/18 и от 16 июня 2020 года по делу № 462/303/17.

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что женщины имеют право оформить отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста. В то же время зачисление этого периода в страховой стаж зависит от года, на который он пришелся, а также от статуса лица и оснований пребывания в отпуске. Период ухода за ребенком до трех лет, который пришелся на период до 2004 года, засчитывается в стаж на основании свидетельства о рождении ребенка. Это предусмотрено Законом Украины «О пенсионном обеспечении». В случае официального трудоустройства отдельно подтверждать период ухода за ребенком не требуется. Такой стаж подтверждается трудовой книжкой и данными об уплате страховых взносов работодателем.

