Обвинение в плагиате в Facebook — это оспаривание авторства: Верховный Суд о надлежащем способе защиты

Публичное обвинение в плагиате в социальных сетях является формой непризнания авторского права, а запрет распространения такой информации — надлежащим способом защиты.

В постановлении от 28 апреля 2026 года по делу № 643/8610/23 Верховный Суд рассмотрел вопрос, являются ли публичные заявления в Facebook о плагиате оспариванием авторского права и какой способ защиты является эффективным в таких случаях.

В цифровую эпоху социальных сетей любое обвинение может повлиять на репутацию автора и привести к проблемам с распространением его произведения. Поэтому вопрос допустимости таких заявлений и способов их судебного опровержения имеет практическое значение для авторов и издателей.

Обстоятельства дела

Истец — автор научно-популярного произведения — обратилась в суд с требованиями о признании за ней авторского права и прекращении нарушения этого права путем запрета ответчице распространять информацию о якобы плагиате.

Основанием обращения стал пост ответчицы в социальной сети Facebook, в котором утверждалось, что произведение истца является плагиатом ее собственной книги. Указанный пост также был продублирован в Instagram.

После публикации в Facebook и Instagram истец получила многочисленные негативные сообщения, а ее книга была изъята из продажи издательством до выяснения обстоятельств.

Суд первой инстанции и апелляционный суд (при первоначальном рассмотрении) отказали в удовлетворении иска, считая, что авторство не оспаривается, а выбранный способ защиты является неэффективным.

После отмены этих решений Верховным Судом и нового апелляционного рассмотрения иск был удовлетворен: признано авторское право истца и запрещено ответчице распространять недостоверную информацию о плагиате. Также взысканы расходы на экспертизу.

Ответчица подала кассационную жалобу, ссылаясь на неправильное применение норм права и недоисследование доказательств. Она считала, что ее пост в Facebook не нарушает авторские права истца, а спор касается лишь недостоверной информации, которую следовало опровергать, а не признавать авторство. Также она отрицала эффективность запрета распространения информации на будущее и оспаривала взыскание расходов на экспертизу как необоснованных.

Позиция Верховного Суда

Суд напомнил, что право на признание человека творцом (автором, исполнителем, изобретателем и т.п.) объекта права интеллектуальной собственности относится к личным неимущественным правам интеллектуальной собственности (пункт 1 части первой статьи 423 ГК Украины).

Плагиат — это опубликование произведения или его части в неизменном или измененном виде, включая опубликование перевода иноязычного произведения или его части, под именем лица, которое не является автором этого произведения.

ВС указал, что согласно пункту 1 части первой статьи 55 Закона Украины «Об авторском праве и смежных правах» за защитой авторского права или смежных прав, а также права особого рода (sui generis) в установленном порядке в суд и другие органы в соответствии с их компетенцией имеют право обращаться субъекты авторского права или субъекты смежных прав для защиты своего авторского права или смежных прав.

Апелляционный суд при первоначальном рассмотрении преждевременно пришел к выводу об отсутствии оспаривания авторского права и ошибочно признал выбранный способ защиты ненадлежащим, поскольку обвинение в плагиате фактически отрицает авторство, а запрет распространения такой информации в интернете является надлежащим способом защиты.

ВС подтвердил надлежащесть способа защиты в виде запрета распространения информации. В случае распространения информации в сети Интернет, которая нарушает личное неимущественное право лица, требование о запрете (прекращении) ее распространения в сети Интернет является надлежащим способом защиты.

В то же время Суд поддержал вывод апелляционного суда о необходимости признания авторского права, поскольку ответчица публично не признавала авторское право истца на произведение, утверждая о наличии плагиата при его создании, такое непризнанное право подлежит судебной защите путем признания за истцом авторства.

ВС согласился с выводом апелляционного суда о возможности запрета распространения недостоверной информации, установив, что ответчица при отсутствии судебного запрета не лишена возможности повторно (многократно) распространять недостоверную информацию аналогичного содержания, апелляционный суд пришел в целом к правильному выводу о возможности удовлетворения требования о запрете ответчице распространять недостоверную информацию.

Таким образом, Суд подтвердил допустимость выбранного способа защиты нарушенного права путем признания за истцом авторского права и прекращения нарушения таких прав, предусмотренного предписаниями статьи 55 Закона Украины «Об авторском праве и смежных правах».

Верховный Суд оставил в силе решение апелляционного суда, которым признано авторское право истца и запрещено распространение недостоверной информации о плагиате.

Таким образом Суд фактически подтвердил подход, что публичное обвинение в плагиате в Facebook или Instagram является формой непризнания авторского права, что дает основания для его судебной защиты. В то же время запрет распространения такой информации является надлежащим способом прекращения нарушения и предотвращения его повторения.

Эта позиция является ориентиром для практики в спорах, связанных с цифровыми коммуникациями, где даже один пост может иметь существенные правовые последствия для автора.

