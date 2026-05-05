ВС пересмотрел решение суда Польши: незаслушивание ребенка не является автоматическим основанием для отказа

ВС подчеркнул, что отказ в признании иностранного решения из-за незаслушивания ребенка требует оценки действий суда и поведения сторон.

В деле № 522/9011/25 от 29 апреля 2026 года Верховный Суд рассмотрел вопрос об отказе в признании решения польского суда об осуществлении родительских прав и определении места проживания ребенка.

Признание иностранных решений в семейных спорах приобретает все большее значение. Баланс между уважением к юрисдикции иностранного суда и защитой прав ребенка определяет подход в таких делах. Именно на этой грани возникает вопрос, достаточно ли самого факта незаслушивания ребенка, чтобы отказать в признании решения. Верховный Суд в этом деле дал четкий ответ и очертил пределы применения публичного порядка.

Обстоятельства дела

Гражданин Республики Польша (отец ребенка) обратился в украинский суд с ходатайством о признании и предоставлении разрешения на принудительное исполнение решения польского суда, которым определено осуществление родительских прав в отношении ребенка, место его проживания с отцом, а также взысканы судебные расходы.

Суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении этого ходатайства, исходя из положений Гаагской конвенции 1996 года. Основным аргументом стало то, что решение иностранного суда принято без заслушивания ребенка. Кроме того, суды учли риски психологического вреда для ребенка в случае изменения места проживания, а также указали на добровольное исполнение решения в части судебных расходов.

Отец подал кассационную жалобу, ссылаясь на то, что иностранный суд предпринимал меры для заслушивания ребенка, однако это не состоялось из-за препятствий со стороны матери. Он также отмечал, что ребенок не выражал четкой позиции относительно отказа от общения с отцом, а выводы украинских психологов не относятся к предмету доказывания по делу о признании решения иностранного суда.

В отзыве на кассационную жалобу мать ребенка возражала против ее удовлетворения, указывая, что не заслушивание ребенка является нарушением Гаагской конвенции 1996 года и основанием для отказа в признании решения.

Она отмечала, что тестирование ребенка в рамках иностранного производства не было проведено из-за ее отсутствия вместе с ребенком, а также из-за отказа польского суда провести исследование дистанционно. В то же время мать подчеркивала, что мнение ребенка было подробно выяснено уже в Украине с участием органа опеки и попечительства, психологов и педагогов.

Позиция Верховного Суда

ВС указал, что в соответствии с частью первой статьи 400 ГПК Украины суд кассационной инстанции проверяет правильность применения норм права и не может устанавливать новые обстоятельства или оценивать доказательства.

Статьей 12 Конвенции о правах ребенка 1989 года предусмотрено, что государства-участники обеспечивают ребенку, способному сформулировать собственные взгляды, право свободно выражать эти взгляды по всем вопросам, касающимся ребенка, причем взглядам ребенка уделяется должное внимание в соответствии с его возрастом и зрелостью.

Суд подчеркнул, что ребенку следует предоставить реальную и эффективную возможность выразить свое мнение, непосредственно или иным образом, и поддержать его в этом с помощью ряда механизмов и процедур, учитывающих интересы ребенка.

Следует учитывать уровень понимания и способность ребенка к общению, а также обстоятельства дела. Компетентные органы власти должны оценивать уровень понимания ребенка в каждом конкретном случае. Независимо от возраста, особенно когда ребенок просит заслушать его, следует предполагать достаточный уровень понимания. Если национальное законодательство устанавливает возрастной ценз, ниже которого ребенок не считается имеющим достаточный уровень понимания для выражения своих взглядов, такой возрастной ценз должен периодически пересматриваться, а государствам-членам рекомендуется рассмотреть возможность его отмены.

ВС обратил внимание: «Если ребенок нуждается в помощи для выражения своего мнения, такая помощь должна быть предоставлена. Если ребенок не может выразить свою точку зрения из-за возраста или способностей, его позиция по соответствующим вопросам должна, при необходимости, быть выяснена и передана специально назначенным и квалифицированным представителем или специалистом».

Коллегия судей также отметила, что заслушивание мнения ребенка при разрешении спора об определении его места проживания, распределении родительской опеки и ответственности является необходимым с учетом его возраста, способностей и уровня понимания для выражения и оценки его взглядов.

Между Украиной и Республикой Польша заключен договор о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным делам, ратифицированный Постановлением Верховной Рады Украины № 3941-XII от 04 февраля 1994 года, который вступил в силу 14 августа 1994 года.

В этом Договоре Украина и Республика Польша договорились о том, что судебные решения по семейным делам нематериального характера признаются на территории обоих государств без применения процедуры признания.

Суд обратил внимание на то, что в соответствии с пунктом «d» части второй (2(d)) статьи 23 Гаагской конвенции о родительской ответственности 1996 года в признании может быть отказано, если такое признание явно противоречит публичному порядку государства, в котором было подано ходатайство, с учетом наилучших интересов ребенка.

ЕСПЧ отмечал, что национальная процедура признания и исполнения решения иностранного суда не предоставляла национальному суду полномочий оценивать, соответствует ли такое решение наилучшим интересам ребенка по существу, поскольку такая оценка уже была предметом рассмотрения суда, принявшего решение.

В то же время обязанность национальных органов власти принимать меры для содействия воссоединению не является абсолютной. Изменение соответствующих обстоятельств, если оно не было вызвано событиями, которые могут быть возложены на государство, может в исключительных случаях оправдать неисполнение окончательного решения об опеке над ребенком (Mihailova v. Bulgaria, № 35978/02, § 82, 12 января 2006 года), в частности когда ребенок прижился в новой среде и его возвращение под опеку отца противоречило бы его наилучшим интересам.

ВС указал, что признание решения иностранного суда — это распространение законной силы решения иностранного суда на территории Украины в порядке, установленном законом.

Суд отметил, что суды предыдущих инстанций не обратили внимания на то, что иностранным судом была инициирована процедура заслушивания мнения ребенка путем проведения беседы со специалистами OZSS, однако невозможность получения такого доказательства вызвана поведением матери, которая не обеспечила участие ребенка.

Также было подчеркнуто, что мать ребенка не может оказаться в привилегированном положении как следствие недобросовестного поведения.

Суд апелляционной инстанции не дал оценки тому, принял ли иностранный суд достаточные меры для предоставления ребенку возможности выразить мнение, была ли процессуальная поведению участников дела добросовестной.

То есть при отсутствии надлежащей оценки перечисленных выше обстоятельств вывод суда апелляционной инстанции об отказе в признании решения иностранного суда с учетом статьи 48 Договора о правовой помощи 1994 года, подпункта «b» пункта 2 статьи 23 Гаагской конвенции о юрисдикции, праве, подлежащем применению, признании, исполнении и сотрудничестве в отношении родительской ответственности и мер защиты детей, следует признать преждевременным.

На основании изложенного Верховный Суд частично удовлетворил кассационную жалобу, отменил постановление апелляционного суда и направил дело на новое рассмотрение.

Суд сформулировал подход, согласно которому само по себе отсутствие заслушивания ребенка не является безусловным основанием для отказа в признании иностранного решения, поскольку необходимо оценивать, предпринял ли иностранный суд надлежащие меры и не была ли такая ситуация следствием недобросовестного поведения сторон, которое не может создавать для стороны привилегированное положение или служить основанием для отказа в признании решения в Украине.

