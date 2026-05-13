ОП КУС ВС должна сформировать единый подход к применению статьи 48 УК Украины по делам об уклонении от мобилизации

Верховный Суд передал дело на рассмотрение объединённой палаты из-за различной практики относительно применения статьи 48 УК в делах об уклонении от мобилизации.

Практика рассмотрения дел об уклонении от мобилизации постепенно сформировала новый дискуссионный вопрос — могут ли обстоятельства, возникшие уже после совершения правонарушения, влиять на освобождение лица от уголовной ответственности.

Определение Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда по делу № 459/3471/23 от 30 апреля 2026 года касается применения статьи 48 УК Украины в производствах по ст. 336 УК, в частности вопроса, может ли получение отсрочки или бронирования после совершения правонарушения свидетельствовать об утрате лицом общественной опасности.

Именно различные подходы кассационного суда к оценке отсрочки от призыва и бронирования как возможного «изменения обстановки» стали основанием для передачи дела на рассмотрение объединённой палаты Верховного Суда с целью формирования единой правоприменительной практики.

Обстоятельства дела

Червоноградский городской суд Львовской области 1 февраля 2024 года признал обвиняемого виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 336 УК Украины, и назначил ему наказание в виде трёх лет лишения свободы.

Суд установил, что обвиняемый был признан пригодным к военной службе по результатам военно-врачебной комиссии и получил мобилизационное распоряжение на отправку в воинскую часть. После этого он отказался от прохождения службы, написал соответствующее заявление и в дальнейшем неоднократно отказывался от получения повесток и не прибывал для направления в воинские части.

В апреле 2024 года Львовский апелляционный суд изменил приговор только в части наказания и применил к осуждённому положения ст. 75 УК Украины, освободив его от отбывания наказания с испытанием.

Постановлением Кассационного уголовного суда от 5 декабря 2024 года такое решение было отменено из-за необоснованности применения ст. 75 УК, а дело направлено на новое апелляционное рассмотрение.

Во время повторного рассмотрения Львовский апелляционный суд 13 ноября 2025 года отменил приговор первой инстанции и освободил обвиняемого от уголовной ответственности на основании ст. 48 УК Украины в связи с изменением обстановки, закрыв уголовное производство.

Прокурор обжаловал это решение, указав, что апелляционный суд необоснованно пришёл к выводу о наличии оснований для освобождения обвиняемого от уголовной ответственности, поскольку право на отсрочку он получил только после повторного рассмотрения уголовного производства судом апелляционной инстанции, тогда как на момент совершения уголовного правонарушения такого права не имел, и указанный факт автоматически не прекращает общественную опасность совершённого им уголовного правонарушения.

Позиция Верховного Суда

ВС указал, что в соответствии с положениями ч. 2 ст. 434-1 УПК суд, рассматривающий уголовное производство в кассационном порядке в составе коллегии судей или палаты, передаёт такое уголовное производство на рассмотрение объединённой палаты, если эта коллегия или палата считает необходимым отступить от вывода относительно применения нормы права в подобных правоотношениях, изложенного в ранее принятом решении Верховного Суда.

Как определено положениями ст. 48 УК, лицо, впервые совершившее уголовный проступок или нетяжкое преступление, кроме коррупционных уголовных правонарушений, уголовных правонарушений, связанных с коррупцией, нарушений правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управлявшими транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения либо находившимися под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции, может быть освобождено от уголовной ответственности, если будет признано, что на момент уголовного производства вследствие изменения обстановки совершённое им деяние утратило общественную опасность либо это лицо перестало быть общественно опасным.

Анализ указанной нормы закона даёт основания прийти к выводу, что такая норма предусматривает два отдельных самостоятельных условия для освобождения лица от уголовной ответственности вследствие изменения обстановки: когда совершённое лицом деяние утратило признаки общественной опасности, либо когда это лицо перестало быть общественно опасным.

Суд подчеркнул, что в деле № 681/123/25, на которое ссылался прокурор, а также в деле № 632/1141/25 не ставится вопрос о том, что уголовное правонарушение, предусмотренное ст. 336 УК, перестало быть общественно опасным (первое самостоятельное условие) на момент наступления обстоятельств, послуживших основанием для последующего освобождения лиц от уголовной ответственности в связи с изменением обстановки.

В то же время применение положений ст. 48 УК в части признания лица таким, которое перестало быть общественно опасным (второе самостоятельное условие), предполагает установление реальных, существенных и позитивных изменений в самом лице или в обстановке вокруг него, которые с большой вероятностью исключают возможность совершения им нового уголовного правонарушения.

В обоих указанных делах предметом анализа судов было наличие оснований для освобождения лиц, обвиняемых по ст. 336 УК, от уголовной ответственности в соответствии с положениями ст. 48 УК в связи с получением отсрочки и бронирования.

ВС напомнил, что отсрочка от призыва на военную службу во время мобилизации является временным правом военнообязанного, которое служит отсрочкой его призыва на военную службу во время действия военного положения при наличии оснований, определённых в ст. 23 Закона № 2435-IV.

Суд обратил внимание, что отсрочка в связи с бронированием военнообязанного является административно-правовым механизмом обеспечения функционирования отдельных предприятий и организаций и не связана с оценкой морально-правовых качеств лица или степени его общественной опасности.

Так же не является безусловным основанием утверждать об объективных изменениях в поведении лица, которые свидетельствовали бы о снижении либо устранении его общественной опасности, и отсрочка на основании положений ст. 23 Закона № 2435-IV, поскольку такая отсрочка по своей правовой природе не может трактоваться как освобождение лица от воинской обязанности вообще, имеет срочный характер.

ВС сформулировал ключевой вывод, что сам по себе факт предоставления лицу отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации или бронирования военнообязанного на период мобилизации и на военное время не свидетельствует о таких изменениях в поведении или образе жизни лица, которые исключали бы совершение им нового уголовного правонарушения либо существенно снижали риск противоправного поведения в будущем.

Руководствуясь изложенным, Суд передал уголовное производство на рассмотрение объединённой палаты Кассационного уголовного суда для формирования единого подхода к применению ст. 48 УК Украины в делах об уклонении от мобилизации.

Можно подытожить, что ВС фактически поставил под сомнение подход, согласно которому получение отсрочки или бронирования после совершения правонарушения автоматически свидетельствует об утрате лицом общественной опасности.

