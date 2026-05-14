Жертва мошенничества может стать подозреваемым из-за фальшивых купюр в кошельке: как видит ситуацию Верховный Суд

Обнаружение фальшивых денег может привести не только к финансовым потерям, но и к уголовной ответственности.

Обнаружение поддельной банкноты при расчёте наличными — ситуация, которая может иметь не только финансовые, но и юридические последствия. При этом фальшивыми могут оказаться как гривневые, так и валютные купюры. В большинстве случаев человек становится жертвой мошенничества, однако при определённых обстоятельствах именно он может оказаться в статусе подозреваемого в уголовном производстве.

Такие случаи регулярно фиксируются правоохранительными органами. Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в Одессе двое иностранцев организовали схему ввоза из-за границы фальшивых банкнот номиналом 100 долларов США, которые затем реализовывали за 30% от их номинальной стоимости. В ходе досудебного расследования были установлены факты сбыта поддельной валюты. Оба фигуранта были задержаны при попытке продажи 10 000 долларов США. Изъятые банкноты содержали поддельные защитные элементы и были изготовлены с применением специальных полиграфических методов печати.

Какая ответственность предусмотрена за подделку и сбыт

Украинское законодательство различает два ключевых сценария — изготовление и сбыт фальшивых денег, а также мошенническое использование подделок.

В частности, статья 199 Уголовного кодекса Украины охватывает изготовление, хранение, перевозку или сбыт поддельных денег. Санкция предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы, а в случае организованных схем или значительных объёмов — до 12 лет. В то же время, если подделка используется лишь для разового обмана конкретного лица, действия могут квалифицироваться как мошенничество (ст. 190 УК Украины). В таком случае наказание может быть мягче — от штрафа до лишения свободы до 3 лет.

Также следует учитывать ещё один момент — даже использование банкнот, утративших платёжный статус, может расцениваться как мошеннические действия. Правовая оценка таких действий зависит от того, могла ли другая сторона объективно воспринимать эти банкноты как настоящие деньги и использовались ли они как способ завладения чужим имуществом путём обмана.

Что делать, если обнаружили поддельную купюру

В таких ситуациях важно учитывать один из ключевых рисков — попытки любым способом «избавиться» от сомнительной купюры. Это самая распространённая ошибка, которая может лишь усложнить правовые последствия.

Что нужно делать:

при обнаружении поддельной банкноты не использовать её повторно, если возникли сомнения или замечания кассира;

сохранить купюру в неизменном виде, не рвать, не уничтожать и не выбрасывать, поскольку она может быть доказательством; зафиксировать обстоятельства её получения, включая место, время и возможный источник;

обратиться в банк для передачи банкноты на официальную проверку в Национальный банк Украины;

в случае конфликтной ситуации — обратиться в правоохранительные органы, чтобы официально подтвердить статус потерпевшего.

В то же время, сомнительные купюры не оцениваются «на глаз». Банки используют специальное оборудование, которое проверяет защитные элементы — от ультрафиолетовых и магнитных признаков до инфракрасных меток и структуры бумаги.

Если банкнота вызывает сомнение, её изымают и передают на экспертизу в НБУ. Исследование длится в среднем от 20 до 60 дней, после чего устанавливается её статус. Если банкнота подтверждается как подлинная — средства возвращаются владельцу. Однако если выявлен факт подделки — компенсация не предусмотрена, и купюра изымается из обращения. Также банковская система не возмещает стоимость фальшивых денег, поскольку это создавало бы дополнительные риски для наличного рынка.

Добавим, ранее сообщалось, что проверить подлинность банкноты можно самостоятельно по ряду основных признаков защиты. В частности, на ощупь стоит обратить внимание на плотность специальной банкнотной бумаги и рельефность отдельных элементов печати, которые ощущаются пальцами.

При проверке купюры на свет можно увидеть многотоновый водяной знак с портретом, сквозной элемент, формируемый совмещением изображений с обеих сторон банкноты, а также защитную ленту с обозначением номинала и Государственного герба Украины.

Кроме того, при изменении угла наклона банкноты отдельные элементы должны менять цвет или становиться видимыми только под определённым углом. Речь идёт, в частности, об оптически изменяющихся красках, полимерной защитной ленте и скрытом изображении номинала.

Когда использование купюры может иметь уголовные последствия

В подобных ситуациях решающее значение имеет то, знало ли лицо о поддельном характере банкноты. Если человек не знал и не мог знать, что полученная купюра является фальшивой, например получил её в качестве сдачи или при расчёте в магазине, состава преступления в его действиях нет.

Однако ситуация меняется с момента, когда человеку становится известно о возможной подделке. После замечания кассира, проверки детектором или другого подтверждения сомнительности купюры её повторное использование может рассматриваться как умышленный сбыт фальшивых денег.

Именно поэтому ключевое значение имеет дальнейшее поведение лица. Если человек прекращает использование банкноты и обращается в банк или правоохранительные органы, его рассматривают как потерпевшего. Попытка повторного расчёта такой купюрой уже может стать основанием для уголовно-правовой оценки действий. Эта граница чаще всего определяет, останется ли человек жертвой мошенничества или станет фигурантом уголовного дела.

Судебная практика исходит именно из этого подхода: повторная попытка расчёта после выявления подделки рассматривается как подтверждение умысла.

Так, в деле № 333/883/18 от 17 октября 2024 года Верховный Суд рассматривал уголовное производство в отношении лица, которое организовало изготовление поддельных банкнот НБУ с помощью компьютерной и копировальной техники. Часть этих купюр один из обвиняемых оставил в квартире сожителя, который сначала воспринял их как оплату за аренду жилья, однако впоследствии понял, что деньги являются фальшивыми.

После этого сожитель начал использовать поддельные банкноты для расчётов: приобрёл технику, а также расплачивался ими за одежду и товары повседневного потребления. В то же время другая соучастница по делу была оправдана, поскольку суды установили, что сторона обвинения не доказала её осведомлённость о поддельном характере купюр.

Суд первой инстанции признал сожителя виновным по ч. 1 ст. 199 УК Украины и назначил ему наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы. Верховный Суд согласился с выводами нижестоящих инстанций и подчеркнул, что для ответственности за сбыт поддельных денег необходимо доказать, что лицо достоверно знало об их фальшивости, а сам факт расчёта купюрами этого не подтверждает.

