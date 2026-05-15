Фактического проживания отца с ребенком больше не достаточно: позиция Верховного Суда по отсрочке

Статус отца, который самостоятельно воспитывает ребенка, требует полного прекращения родительской правосубъектности матери, а не просто справок из школы или больницы.

Вопрос установления факта самостоятельного воспитания ребенка отцом с целью получения отсрочки от мобилизации в последнее время приобрел значительный резонанс. С одной стороны, в практике встречаются случаи, когда обращение в суд с такими заявлениями имеет признаки искусственной попытки воспользоваться предусмотренным законом основанием для отсрочки. С другой стороны, существуют ситуации, когда такая отсрочка объективно необходима, ведь в случае отсутствия отца ребенок фактически останется без надлежащего ухода и воспитания.

И поскольку иски об установлении факта самостоятельного воспитания ребенка все чаще используются именно в целях получения отсрочки, возникает вопрос: как должен действовать отец в случае, когда при его мобилизации фактически отсутствуют лица, способные обеспечить надлежащий уход и воспитание ребенка?

Ситуация является сложной как с житейской, так и с юридической точек зрения. Анализ последней судебной практики дает четкое понимание того, что правовая система Украины разграничивает «фактическое проживание» и «юридическую невозможность участия второго из родителей» в жизни ребенка.

Редакция «Судебно-юридической газеты» уже неоднократно обращалась к этой теме, знакомя читателей с подходами судов разных инстанций (дела № 725/9013/25, № 400/7926/24, № 752/11817/24).

Если отец оказался в ситуации, где он является единственным реальным опекуном, а мобилизация угрожает оставить ребенка без присмотра, ему следует обратить внимание на следующие юридические аспекты.

Согласно закону, расторжение брака или проживание матери отдельно не освобождает ее от обязанности воспитывать ребенка. С точки зрения суда, если мать жива, дееспособна и не лишена родительских прав, она является первым лицом, которое обязано забрать ребенка в случае мобилизации отца. То, что она «не хочет» или «имеет другую семью», с точки зрения закона не является уважительной причиной для признания отца одиночкой.

Судебная практика

7 мая 2026 года Верховный Суд в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда принял постановление по делу № 743/1602/24, что в очередной раз существенно усложняет получение статуса отца-одиночки исключительно на основании фактического проживания с ребенком.

Тем не менее, ВС детально высказался относительно критериев установления факта самостоятельного воспитания ребенка отцом и правовых последствий такого установления, предоставив развернутые разъяснения, имеющие важное значение для формирования устойчивой судебной практики.

Истец, то есть отец, обратился в суд с иском об установлении факта самостоятельного воспитания и содержания своего малолетнего сына 2012 года рождения. Его аргументация базировалась на тех фактах, что брак расторгнут еще в 2018 году, а в 2019 году решением суда место жительства ребенка определено с отцом. Мать выехала за пределы района, создала новую семью, родила другого ребенка и якобы самоустранилась от воспитания сына. Отец предоставил справки из лицея и от врача-педиатра, которые подтверждали: только он интересуется обучением сына, посещает родительские собрания и водит ребенка на профилактические осмотры.

Истец прямо указал, что этот факт ему нужен для реализации права на отсрочку от мобилизации согласно п. 4 ч. 1 ст. 23 Закона № 3543-XII.

Однако ответчица возразила против иска. Она предоставила доказательства (скриншоты из «Новой почты» и чеки «Укрпочты»), что присылала сыну посылки, перечисляла средства в размере 3000 грн и поддерживала эмоциональную связь через мессенджеры.

ВС о перечне оснований для установления факта самостоятельного воспитания ребенка

Верховный Суд, пересматривая дело, оставил решения низших инстанций без изменений, отказав отцу в установлении факта самостоятельного воспитания ребенка.

ВС сослался на ст. 141 СК Украины, которая устанавливает равенство прав и обязанностей родителей независимо от расторжения брака или раздельного проживания. Обязанность воспитания является личной и не может быть переложена на другого.

Относительно перечня оснований для установления самостоятельного воспитания ребенка ВС подчеркнул, что необходимо существование фактов, которые лишают другое лицо родительской правосубъектности. Это могут быть только:

Свидетельство о смерти второго из родителей.

Решение суда о лишении родительских прав.

Решение о признании лица недееспособным, умершим или безвестно отсутствующим.

Приговор суда об отбывании ею наказания в местах лишения свободы.

Для получения отсрочки по пункту 4 части 1 статьи 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации», отцу недостаточно просто воспитывать ребенка самому. Необходимо также иметь одно из выше перечисленых оснований.

Что делать, если мать фактически самоустранилась от воспитания ребенка?

В ситуациях, когда мать ребенка действительно не принимает участия в его жизни, отцу следует инициировать не только установление факта проживания ребенка вместе с ним. В таких случаях надлежащим правовым механизмом является обращение в суд с иском о лишении матери родительских прав на основании статьи 164 Семейного кодекса Украины.

Закон прямо предусматривает, что уклонение от выполнения родительских обязанностей по воспитанию ребенка является самостоятельным основанием для лишения родительских прав.

Как обращает внимание Верховный Суд, статус отца, самостоятельно воспитывающего ребенка, может быть надлежащим образом подтвержден только при условии, что объем родительских прав другого из родителей — в данном случае матери — ограничен или прекращен в установленном законом порядке. Это имеет ключевое значение для правовой оценки обстоятельств и применения соответствующих правовых гарантий.

Предохранители от злоупотреблений

Для суда очень важным является наличие любой связи. Если мать хотя бы иногда звонит ребенку, присылает посылки или перечисляет незначительные средства, суд сочтет, что между ними есть эмоциональная связь.

Иск о лишении родительских прав: это единственный надежный путь, если мать действительно игнорирует ребенка. Только такое решение суда станет бесспорным основанием для отсрочки. Тем не менее, судебная система выстроила несколько уровней защиты, которые не позволяют отцу получить статус одиночки только на основании справок о проживании.

Согласно статьям 15 и 155 Семейного кодекса Украины, родительские обязанности тесно связаны с личностью и не могут быть переложены на другого. Суд исходит из того, что отказ от ребенка является неправомерным, а значит, простое заявление отца о том, что мать самоустранилась, не имеет юридической силы без веских доказательств.

Статья 141 СК Украины устанавливает, что расторжение брака и раздельное проживание не освобождают мать от ее обязанностей. Суд трактует это как предохранитель: факт того, что ребенок живет с отцом, свидетельствует лишь о бытовом устройстве, а не о прекращении родительских прав матери.

Анализируя решение Верховного Суда, приходим к выводу, что суды не должны устанавливать факт самостоятельного воспитания только для того, чтобы предоставить кому-то лазейку для отсрочки от мобилизации, если для этого нет реальных юридических оснований в отношении второго из родителей. Если ребенка некому забрать, закон предусматривает, что его должна забрать мать, либо она должна быть официально лишена прав на этого ребенка.

