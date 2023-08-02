В 2023 году ВСП уволил более 200 судей

Высший совет правосудия сообщил, что в течение января - июля 2023 было принято решение об увольнении 222 судей. Об этом сообщает официальный сайт ВСП.
По общим обстоятельствам уволено 220 судей, а именно:
206 судей уволены в связи с подачей заявлений об отставке, из которых:
- 89 судей местных судов;
- 94 судьи апелляционных судов;
- 16 судей Верховного Суда;
- 4 судьи Верховного Суда Украины;
- 1 судья Высшего хозяйственного суда Украины;
- 2 судьи Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел.
14 судей уволены в связи с подачей заявления об увольнении по собственному желанию, из которых:
- 13 судей местных судов;
- 1 судья Верховного Суда.
По особым обстоятельствам Высшим советом правосудия уволены 2 судьи, а именно за совершение существенного дисциплинарного проступка.
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