В 2023 году ВСП уволил более 200 судей

За 7 месяцев 2023 года ВСП увольняла судей в связи с подачей заявлений об отставке и по собственному желанию, а также за совершение существенного дисциплинарного проступка.

Высший совет правосудия сообщил, что в течение января - июля 2023 было принято решение об увольнении 222 судей. Об этом сообщает официальный сайт ВСП.

По общим обстоятельствам уволено 220 судей, а именно:

206 судей уволены в связи с подачей заявлений об отставке, из которых:

- 89 судей местных судов;

- 94 судьи апелляционных судов;

- 16 судей Верховного Суда;

- 4 судьи Верховного Суда Украины;

- 1 судья Высшего хозяйственного суда Украины;

- 2 судьи Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел.

14 судей уволены в связи с подачей заявления об увольнении по собственному желанию, из которых:

- 13 судей местных судов;

- 1 судья Верховного Суда.

По особым обстоятельствам Высшим советом правосудия уволены 2 судьи, а именно за совершение существенного дисциплинарного проступка.

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