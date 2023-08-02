У 2023 році ВРП звільнила понад 200 суддів

За 7 місяців 2023 року ВРП звільняла суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку та за власним бажанням, а також за вчинення істотного дисциплінарного проступку.

Вища рада правосуддя повідомила, що протягом січня - липня 2023 року було прийнято рішення щодо звільнення 222 суддів. Про це інформує офіційний сайт ВРП.

За загальними обставинами звільнено 220 суддів, а саме:

206 суддів звільнено у зв’язку з поданням заяв про відставку, з яких:

- 89 суддів місцевих судів;

- 94 судді апеляційних судів;

- 16 суддів Верховного Суду;

- 4 судді Верховного Суду України;

- 1 суддя Вищого господарського суду України;

- 2 судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

14 суддів звільнено у зв’язку з поданням заяви про звільнення за власним бажанням, з яких:

- 13 суддів місцевих судів;

- 1 суддя Верховного Суду.

За особливими обставинами Вищою радою правосуддя звільнено 2 суддів, а саме за вчинення істотного дисциплінарного проступку.

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