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Невозможно ознакомиться с материалами судебного дела в Электронном кабинете – одна из причин

10:27, 24 ноября 2023
Это может быть одной из причин невозможности ознакомления с материалами судебного дела.
Невозможно ознакомиться с материалами судебного дела в Электронном кабинете – одна из причин
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В Государственном предприятии «Информационные судебные системы» рассказали об одной из причин невозможности ознакомления с материалами судебного дела в Электронном кабинете.

Так, причиной может быть невнесение работниками аппарата суда идентификационных данных пользователя в автоматизированную систему документооборота суда.

«Возможность дистанционного ознакомления с материалами судебного дела в Электронном кабинете предоставляется пользователю в случае внесения судом информации о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика, либо паспортные данные, либо идентификационный код юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований участника судебного процесса в автоматизированную систему документооборота суда (статистическую карту).

Таким образом, вышеуказанный параметр является основным для получения доступа к материалам судебного дела в Электронном кабинете.

В случае отправки пользователем документов по делу с помощью собственного Электронного кабинета, идентификационные данные пользователя вносятся в автоматизированную систему документооборота суда в автоматическом режиме.

В случае отправки лицом документов по делу в бумажной форме его идентификационные данные вносятся в автоматизированную систему документооборота суда работником суда обязательном порядке. В случае отсутствия в поданных документах идентификационных данных участника дела такие данные вносятся работником суда сразу после их получения судом, в том числе и по представленным участниками дела заявлениям, например, как заявление об ознакомлении с материалами дела в электронном виде (внесение регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика к дополнительным сведениям об участнике дела и предоставлении доступа к электронному делу)», - объяснили в ГП «Информационные судебные системы».

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