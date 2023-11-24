Неможливо ознайомитися з матеріалами судової справи в Електронному кабінеті – одна із причин

Що може бути однією із причин неможливості ознайомлення з матеріалами судової справи.

У Державному підприємстві «Інформаційні судові системи» розповіли про одну із причин неможливості ознайомлення з матеріалами судової справи в Електронному кабінеті.

Так, причиною може бути невнесення працівниками апарату суду ідентифікаційних даних користувача до автоматизованої системи документообігу суду.

«Можливість дистанційного ознайомлення з матеріалами судової справи в Електронному кабінеті надається користувачу у разі внесення судом інформації про реєстраційний номер облікової картки платника податків, або паспортні дані, або ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань учасника судового процесу в автоматизовану систему документообігу суду (статистичну картку).

Таким чином, вказаний вище параметр є основним для отримання доступу до матеріалів судової справи в Електронному кабінеті.

У разі надсилання користувачем документів у справі за допомогою власного Електронного кабінету ідентифікаційні дані користувача вносяться до автоматизованої системи документообігу суду в автоматичному режимі.

У разі надсилання особою документів у справі в паперовій формі її ідентифікаційні дані вносяться до автоматизованої системи документообігу суду працівником суду в обов'язковому порядку. У разі відсутності в поданих документах ідентифікаційних даних учасника справи такі дані вносяться працівником суду одразу після їх отримання судом, в тому числі і за поданими учасниками справи заявами, наприклад як заява про ознайомлення з матеріалами справи в електронному вигляді (внесення реєстраційного номеру облікової картки платника податків до додаткових відомостей про учасника справи та надання доступу до електронної справи)», - пояснили у ДП «Інформаційні судові системи».

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