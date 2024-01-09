Судью Приморского райсуда Одессы Илью Лонского временно отстранили от осуществления правосудия

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Военнообязанные, не подлежащие призыву, во время пересечения границы также должны предоставить военно-учетные документы, подтверждающие статус лица, не подлежащего призыву и имеющего право на выезд из Украины, - АГПСУ

В Администрации Государственной пограничной службы пояснили, что не подлежащие призыву военнообязанные во время пересечения государственной границы кроме документов, указанных в статье 2 Закона «О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан», должны предоставить военно-учетные документы, подтверждающие статус военнообязанного лица, не подлежащего призыву, и имеющего право на выезд из Украины.

Мы не выступаем против усовершенствования мобилизации, — глава Антикоркомитета Анастасия Радина прокомментировала коррупционные риски законопроекта о мобилизации

Антикоррупционный комитет Рады выявил ряд коррупционных рисков в законопроекте Кабмина об усилении мобилизации, впрочем, это не означает, что он не будет принят после их устранения.

Налоговикам поручат сообщать НАБУ о признаках взяточничества среди предпринимателей, - Комитет рекомендовал законопроект

В частности, Налоговый кодекс дополнят обстоятельствами, которые могут свидетельствовать о предоставлении налогоплательщиком взятки должностному лицу иностранного государства и положениями, что при их выявлении налоговая руководствуется соответствующим перечнем НАБУ, который обнародуется на его официальном вебсайте.

ВККС рассчитывала, что документы на конкурс в апелляционные суды подадут от 3 до 5 тысяч кандидатов

В реальности документы для участия в конкурсе на 550 должностей судей апелляционных судов подали 2074 кандидата.

Кабмин изменил порядок выдачи удостоверений членов семей военнослужащих, погибших или пропавших без вести во время прохождения военной службы

Удостоверения подлежат возвращению в ТЦК или уполномоченный орган, выдавший их, в частности, в случае выявления факта представления недостоверной информации о военнослужащем, погибшем (умершем) или пропавшем без вести, достижении 18-летнего возраста детьми таких военнослужащих, а также если супруга вступила в брак.

  1. Суд инфо

Судью Приморского райсуда Одессы Илью Лонского временно отстранили от осуществления правосудия

12:11, 9 января 2024
ВСП временно отстранил от правосудия судью Приморского районного суда города Одессы.
Судью Приморского райсуда Одессы Илью Лонского временно отстранили от осуществления правосудия
Источник фото: sudreporter.org
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Высший совет правосудия 9 января 2024 года удовлетворил ходатайство заместителя Генерального прокурора - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александра Клименко и временно отстранил от правосудия судью Приморского районного суда города Одессы Илью Лонского в связи с привлечением к уголовной ответственности до вступления в законную силу приговора суда или закрытия уголовного производства.

Судья подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 3 статьи 15, частью 3 статьи 369, частью 2 статьи 190 Уголовного кодекса Украины, а именно в покушении на предоставление неправомерной выгоды другому судье за принятие положительного решения по делу об административном правонарушении, а также завладении частью неправомерной выгоды путем обмана судьи Приморского районного суда г. Одессы, за что предусматривается наказание на срок от 4 до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Досудебное расследование завершено, обвинительный акт направлен в суд, продолжается судебное разбирательство.

Напомним, что 10 августа 2023 года Высший совет правосудия 10 августа 2023 года дал согласие на содержание под стражей судьи Приморского районного суда Одессы Ильи Лонского.

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