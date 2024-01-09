Судью Приморского райсуда Одессы Илью Лонского временно отстранили от осуществления правосудия

ВСП временно отстранил от правосудия судью Приморского районного суда города Одессы.

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Высший совет правосудия 9 января 2024 года удовлетворил ходатайство заместителя Генерального прокурора - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александра Клименко и временно отстранил от правосудия судью Приморского районного суда города Одессы Илью Лонского в связи с привлечением к уголовной ответственности до вступления в законную силу приговора суда или закрытия уголовного производства.

Судья подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 3 статьи 15, частью 3 статьи 369, частью 2 статьи 190 Уголовного кодекса Украины, а именно в покушении на предоставление неправомерной выгоды другому судье за принятие положительного решения по делу об административном правонарушении, а также завладении частью неправомерной выгоды путем обмана судьи Приморского районного суда г. Одессы, за что предусматривается наказание на срок от 4 до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Досудебное расследование завершено, обвинительный акт направлен в суд, продолжается судебное разбирательство.

Напомним, что 10 августа 2023 года Высший совет правосудия 10 августа 2023 года дал согласие на содержание под стражей судьи Приморского районного суда Одессы Ильи Лонского.

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