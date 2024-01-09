Суддю Приморського райсуду Одеси Іллю Лонського тимчасово відсторонили від здійснення правосуддя

ВРП тимчасово відсторонила від здійснення правосуддя суддю Приморського районного суду міста Одеси.

Джерело фото: sudreporter.org

Вища рада правосуддя 9 січня 2024 року задовольнила клопотання заступника Генерального прокурора – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка та тимчасово відсторонила від здійснення правосуддя суддю Приморського районного суду міста Одеси Іллю Лонського у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності до набрання законної сили вироком суду або закриття кримінального провадження.

Суддя підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 15, частиною 3 статті 369, частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України, а саме у замаху на надання неправомірної вигоди іншій судді за ухвалення позитивного рішення у справі щодо адміністративного правопорушення, а також заволодінні частиною неправомірної вигоди шляхом обману судді Приморського районного суду м. Одеси, за що передбачається покарання на строк від 4 до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування завершено, обвинувальний акт направлено до суду, триває судовий розгляд.

Нагадаємо, що 10 серпня 2023 року Вища рада правосуддя 10 серпня 2023 року надала згоду на утримання під вартою судді Приморського районного суду Одеси Іллі Лонського.

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