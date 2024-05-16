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Судья Черкасского апелляционного суда временно отстранен от осуществления правосудия

12:46, 16 мая 2024
Судья Владимир Бородийчук отстранен от осуществления правосудия.
Судья Черкасского апелляционного суда временно отстранен от осуществления правосудия
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Судья Черкасского апелляционного суда Владимир Бородийчук временно отстранен от осуществления правосудия на основании решения Третьей Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия. Соответствующее решение было принято 15 мая, передает официальный сайт ВСП.

Согласно части седьмой статьи 49 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» и части второй статьи 62 Закона Украины «О Высшем совете правосудия», учитывая решение, принятое Третьей Дисциплинарной палатой Высшего совета правосудия 15 мая 2024 года, судья Черкасского апелляционного суда Бородийчук Владимир Георгиевич отстранен от осуществления правосудия.

В случае принятия органом, рассматривающим дела о привлечении к дисциплинарной ответственности судей, решение о применении к судье дисциплинарного взыскания в виде представления об увольнение с должности судья автоматически временно отстраняется от осуществления правосудия до принятия решения о его увольнении с должности Высшим советом правосудия. Судьи считаются временно отстраненными от правосудия без принятия Высшим советом правосудия отдельного решения.

Срок действия отстранения судей от осуществления правосудия – до принятия Высшим советом правосудия решения об их освобождении от должности или отмене решения Дисциплинарной палаты.

Ранее Высший совет правосудия решил остановить рассмотрение заявление судьи Владимира Бородийчука об увольнении в отставку с должности судьи Черкасского апелляционного суда.

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