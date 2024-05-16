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Pfizer выплатит до $250 млн компенсаций для урегулирования судебных исков по Zantac

12:41, 16 мая 2024
Pfizer заключила соглашение на миллионное урегулирование судебных исков против снятого с производства препарата Zantac.
Pfizer выплатит до $250 млн компенсаций для урегулирования судебных исков по Zantac
Источник фото: Reuters
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Американская фармацевтическая гиганта Pfizer заключила соглашение на сумму до 250 миллионов долларов для урегулирования более 10 тысяч судебных исков в США, связанных со снятым с производства препарата от изжоги Zantac. Об этом сообщает Reuters.

Источники, ознакомленные с соглашением, рассказали, что Pfizer должна выплатить от 200 до 250 миллионов долларов США. Соглашение было обнародовано на прошлой неделе в судебном деле в Делавэре с целью уменьшения потенциальной ответственности компании.

Zantac, который первоначально утвержден в 1983 году, стал самым продаваемым лекарством в мире в 1988 году. Он был одним из первых препаратов, чей ежегодный объем продаж превысил 1 миллиард долларов. Однако в 2020 году Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов США потребовало изъятия Zantac и его генерических версий с рынка после обнаружения канцерогенного вещества NDMA в препарате.

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