Практика судів
  1. У світі

Pfizer виплатить до $250 млн компенсацій задля врегулювання судових позовів щодо Zantac

12:41, 16 травня 2024
Pfizer уклала угоду на мільйонне врегулювання судових позовів проти знятого з виробництва препарату Zantac.
Pfizer виплатить до $250 млн компенсацій задля врегулювання судових позовів щодо Zantac
Джерело фото: Reuters
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Американська фармацевтична гіганта Pfizer уклала угоду на суму до 250 мільйонів доларів для врегулювання понад 10 тисяч судових позовів у США, пов'язаних із знятим з виробництва препарату від печії Zantac. Про це повідомляє Reuters.

Джерела, ознайомлені з угодою, розповіли, що Pfizer повинна виплатити від 200 до 250 мільйонів доларів США. Угода була оприлюднена минулого тижня в судовій справі в Делавері з метою зменшення потенційної відповідальності компанії.

Zantac, який спочатку затверджений у 1983 році, став найбільш продаваним ліком у світі в 1988 році. Він був одним із перших препаратів, чий щорічний обсяг продажів перевищив 1 мільярд доларів. Проте в 2020 році Управління з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів США вимагало вилучення Zantac та його генеричних версій з ринку після виявлення канцерогенної речовини NDMA у препараті.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Розгляд ТЦК справи про адмінправопорушення за відсутності особи, яку належним чином не повідомили про дату розгляду, є безумовною підставою для скасування постанови про притягнення до відповідальності – суд

Апеляційний адмінсуд скасував штраф від ТЦК, оскільки ТЦК не зміг довести факт належного повідомлення чоловіка про розгляд справи за статтями 210 та 210-1 КУпАП.

Військовозобов’язаним вклеюють штрих-код у військовий квиток – для чого це потрібно

VIN-код — це ідентифікаційний код, який Реєстр «Оберіг» автоматично присвоює військовозобов’язаному, і при перевірці документів працівниками ТЦК чи поліції буде видно, чи оновила особа свої дані.

Військовослужбовець хотів звільнитися зі служби у зв’язку з наявністю дружини, яка має інвалідність ІІІ групи і отримав відмову – що вирішив Верховний Суд

Підстава звільнення з військової служби у зв’язку з наявністю дружини із числа осіб з інвалідністю є самостійною підставою, і закон не конкретизує, яка саме група інвалідності повинна бути і чи необхідний догляд за особою

Недотримання судами спеціального порядку розгляду спорів про визнання нечинним нормативно-правого акту є безумовною підставою для розгляду такої справи спочатку – Верховний Суд

Нормативно-правовий акт на відміну від індивідуального акту не скасовується з моменту його прийняття, а визнається нечинним повністю або в окремій його частині з моменту набрання законної сили відповідним рішенням суду і, відповідно, не передбачає відновлення прав, які були порушені під час дії такого акту.

Право на відстрочку можна реалізувати лише до моменту набуття статусу військовослужбовця – Верховний Суд

Право на відстрочку від призову на військову службу повинно бути реалізоване шляхом активних дій та оформлення цієї відстрочки уповноваженим органом – зокрема, ТЦК.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олена Обідіна
    Олена Обідіна
    суддя Полтавського апеляційного суду
  • Світлана Гушилик
    Світлана Гушилик
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Олександр Журибеда
    Олександр Журибеда
    заступник голови Святошинського районного суду міста Києва