Суддю Черкаського апеляційного суду тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя

Суддю Володимира Бородійчука відсторонено від здійснення правосуддя.

Суддю Черкаського апеляційного суду Володимира Бородійчука тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя на підставі рішення Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя. Відповідне рішення було прийнято 15 травня, передає офіційний сайт ВРП.

Згідно із частиною сьомою статті 49 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» і частиною другою статті 62 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», враховуючи рішення, ухвалене Третьою Дисциплінарною палатою Вищої ради правосуддя 15 травня 2024 року, суддю Черкаського апеляційного суду Бородійчука Володимира Георгійовича відсторонено від здійснення правосуддя.

У разі ухвалення органом, що розглядає справи про притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів, рішення про застосування до судді дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення судді з посади такий суддя автоматично тимчасово відстороняється від здійснення правосуддя до ухвалення рішення про його звільнення з посади Вищою радою правосуддя. Судді вважаються тимчасово відстороненими від здійснення правосуддя без ухвалення Вищою радою правосуддя окремого рішення.

Строк дії відсторонення суддів від здійснення правосуддя – до ухвалення Вищою радою правосуддя рішення про їх звільнення з посади або скасування рішення Дисциплінарної палати.

Раніше Вища рада правосуддя вирішила зупинити розгляд заяви судді Володимира Бородійчука про звільнення у відставку з посади судді Черкаського апеляційного суду.

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