ВККС назначила к рассмотрению вопрос о командировке судей еще до двух судов

Рассмотрение вопроса будет проходить 17 июля.

Высшая квалификационная комиссия судей Украины рассмотрит вопрос о командировке судей еще до 2 судов.

К рассмотрению на заседании ВККС назначен вопрос о внесении представления о командировке (временный перевод) для осуществления правосудия:

в Богунский районный суд города Житомира – 1 судьи;

в Уманский горрайонный суд Черкасской области – 2 судей.

Как сообщили в ВККС, рассмотрение вопроса будет проходить 17 июля.

Согласно части первой статьи 55 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» по решению Высшего совета правосудия, принятому на основании представления Высшей квалификационной комиссии судей Украины, судья может быть, по его согласию, откомандирован в другой суд того же уровня и специализации для осуществления правосудие.

Документы следует подать в течение 7 дней со дня обнародования объявления. Форма представления – бумажная или электронная. Документы судья может подать лично или отправить по почте (в том числе по электронной).

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