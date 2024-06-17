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ВККС призначила до розгляду питання про відрядження суддів ще до двох судів

16:21, 17 червня 2024
Розгляд питання відбуватиметься 17 липня.
ВККС призначила до розгляду питання про відрядження суддів ще до двох судів
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Вища кваліфікаційна комісія суддів України розгляне питання про відрядження суддів ще до 2 судів.

До розгляду на засіданні ВККС призначено питання щодо внесення подання про відрядження (тимчасове переведення) для здійснення правосуддя:

  • до Богунського районного суду міста Житомира – 1 судді;
  • до Уманського міськрайонного суду Черкаської області – 2 суддів.

Як повідомили у ВККС, розгляд питання відбуватиметься 17 липня.

Відповідно до частини першої статті 55 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» за рішенням Вищої ради правосуддя, ухваленим на підставі подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, суддя може бути, за його згодою, відряджений до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для здійснення правосуддя.

Документи потрібно подати протягом 7 днів з дня оприлюднення оголошення. Форма подання – паперова або електронна. Документи суддя може подати особисто або надіслати поштою (у тому числі електронною).

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