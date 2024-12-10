Одна судья подтвердила соответствие занимаемой должности — ВККС

ВККС внесет рекомендацию Высшему совету правосудия о назначении на должность судьи.

В понедельник, 9 декабря, в заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины в пленарном составе рассмотрен вопрос о соответствии судей местных и апелляционных судов занимаемой должности.

По результатам заседания Комиссией приняты следующие решения:

Заец Тарас Александрович – Святошинский районный суд города Киева – отложен

Стадченко Елена Викторовна – Константиновский горрайонный суд Донецкой области – отвечает занимаемой должности. Внести рекомендацию Высшему совету правосудия о назначении на должность судьи.

Солодовник Ирина Сергеевна – Терновский городской суд Днепропетровской области – удовлетворить ходатайство уполномоченного представителя ГРД об отложении.

Ранее сообщалось, что ВККС объявляет отбор на 1463 вакантных должности судей местных судов.

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