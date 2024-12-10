Одна суддя підтвердила відповідність займаній посаді — ВККС

ВККС внесе рекомендацію Вищій раді правосуддя про призначення на посаду судді.

У понеділок, 9 грудня, в засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у пленарному складі розглянуто питання про відповідність суддів місцевих та апеляційних судів займаній посаді.

За результатами засідання Комісією ухвалено такі рішення:

Заєць Тарас Олександрович - Святошинський районний суд міста Києва - відкладено

Стадченко Олена Вікторівна - Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області - відповідає займаній посаді. Внести рекомендацію Вищій раді правосуддя про призначення на посаду судді

Солодовник Ірина Сергіївна - Тернівський міський суд Дніпропетровської області - задовольнити клопотання уповноваженого представника ГРД про відкладення.

Раніше ми писали, що ВККС оголошує добір на 1463 вакантних посади суддів місцевих судів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.