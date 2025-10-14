ВККС опубликовала график проведения тестирования когнитивных способностей в рамках конкурса в ВАКС

Тестирование когнитивных способностей будет длиться 30 минут, а максимально возможный балл составляет 60.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», ВККС утвердила результаты тестирования общих знаний в сфере права и знаний по специализации Высшего антикоррупционного суда, в том числе его Апелляционной палаты.

Позже ВККС сообщила, что 14 октября приняла решение о назначении тестирования когнитивных способностей в рамках объявленного решением Комиссии от 3 июня 2025 года №112/зп-25 конкурса на замещение вакантных должностей судей в Высшем антикоррупционном суде и об утверждении графика его проведения.

График проведения тестирования когнитивных способностей:

«В случае несоответствия фамилии участника указанной в списке, в частности в связи с ее изменением, необходимо незамедлительно уведомить Комиссию по телефону (044) 233-63-85 и взять на тестирование документ, подтверждающий соответствующее изменение», — сообщили в ВККС.

Тестирование будет проводиться в помещении Высшей квалификационной комиссии судей Украины по адресу: город Киев, улица Генерала Шаповала, 9.

Продолжительность тестирования — 30 минут.

Количество вопросов (заданий) в тесте на когнитивные способности — 40.

Максимально возможный балл — 60.

Средний допустимый и проходной балл тестирования когнитивных способностей — 55 процентов от максимально возможного балла, или 33 балла.

Индивидуальный код и рабочее место для прохождения тестирования когнитивных способностей определяются по принципу случайности с применением метода слепого выбора участником среди напечатанных и случайным образом размещенных перед ним вариантов.

Тестирование будет проводиться с использованием компьютерной техники.

Напомним, что «Судебно-юридическая газета» уже рассказывала обо всех четырех этапах квалификационного экзамена для претендентов на должности судей ВАКС и АП ВАКС, а также об особенностях конкурса.

