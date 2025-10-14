Практика судов
  1. Суд инфо

ВККС опубликовала график проведения тестирования когнитивных способностей в рамках конкурса в ВАКС

16:04, 14 октября 2025
Тестирование когнитивных способностей будет длиться 30 минут, а максимально возможный балл составляет 60.
ВККС опубликовала график проведения тестирования когнитивных способностей в рамках конкурса в ВАКС
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», ВККС утвердила результаты тестирования общих знаний в сфере права и знаний по специализации Высшего антикоррупционного суда, в том числе его Апелляционной палаты.

Позже ВККС сообщила, что 14 октября приняла решение о назначении тестирования когнитивных способностей в рамках объявленного решением Комиссии от 3 июня 2025 года №112/зп-25 конкурса на замещение вакантных должностей судей в Высшем антикоррупционном суде и об утверждении графика его проведения.

 График проведения тестирования когнитивных способностей:

«В случае несоответствия фамилии участника указанной в списке, в частности в связи с ее изменением, необходимо незамедлительно уведомить Комиссию по телефону (044) 233-63-85 и взять на тестирование документ, подтверждающий соответствующее изменение», — сообщили в ВККС.

Тестирование будет проводиться в помещении Высшей квалификационной комиссии судей Украины по адресу: город Киев, улица Генерала Шаповала, 9.

Продолжительность тестирования — 30 минут.

Количество вопросов (заданий) в тесте на когнитивные способности — 40.

Максимально возможный балл — 60.

Средний допустимый и проходной балл тестирования когнитивных способностей — 55 процентов от максимально возможного балла, или 33 балла.

Индивидуальный код и рабочее место для прохождения тестирования когнитивных способностей определяются по принципу случайности с применением метода слепого выбора участником среди напечатанных и случайным образом размещенных перед ним вариантов.

Тестирование будет проводиться с использованием компьютерной техники.

Напомним, что «Судебно-юридическая газета» уже рассказывала обо всех четырех этапах квалификационного экзамена для претендентов на должности судей ВАКС и АП ВАКС, а также об особенностях конкурса.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд судья ВККС ВАКС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Совет адвокатов Украины должен воздерживаться от заявлений, подрывающих авторитет Высшего совета правосудия – ВСП

Высший совет правосудия сделал замечание адвокатскому самоуправлению и попросил САУ быть осторожнее в высказываниях.

Владимир Зеленский лишил гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова

Указ Зеленского о лишении гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова публиковаться не будет, так как содержит персональные данные.

В бюджет 2026 года заложат 4 млрд на создание 1000 часов украинского контента – заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук

Евгения Кравчук заявила, что очень важно, чтобы эта сумма была проголосована и в первом, и во втором чтении Верховной Радой.

НБУ обновил правила резервирования: новые стимулы для банков и контроль за «замороженными» средствами

Банки обязаны будут хранить средства, заблокированные из-за санкций, на корсчете в НБУ сверх обязательных резервов, до момента отмены санкций или перечисления таких сумм в бюджет.

Минцифры сообщило о разоблачении СБУ и ОГП группы преступников, логинившихся в Дие через систему авторизации BankID

Разоблачены преступники, которые входили в мобильные приложения украинских банков и логинились в Дие через BankID – Минцифры.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Антипова
    Ірина Антипова
    суддя Кіровського районного суду Кіровограда
  • Іван Бандура
    Іван Бандура
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Віктор Гончарук
    Віктор Гончарук
    заступник голови Дніпровського районного суду міста Києва
  • Віталій Попов
    Віталій Попов
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Ярослав Юрчишин
    Ярослав Юрчишин
    голова Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова