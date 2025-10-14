ВККС оприлюднила графік складання тестування когнітивних здібностей у рамках конкурсу до ВАКС

Тестування когнітивних здібностей триватиме 30 хвилин, а максимально можливий бал складає 60.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», ВККС затвердила результати тестування загальних знань у сфері права та знань зі спеціалізації Вищого антикорупційного суду, зокрема його Апеляційної палати.

Згодом ВККС повідомила, що 14 жовтня ухвалила рішення про призначення тестування когнітивних здібностей у межах оголошеного рішенням Комісії від 03 червня 2025 року № 112/зп-25 конкурсу на зайняття вакантних посад суддів у Вищому антикорупційному суді, визначення графіка його складання.

Графік складання тестування когнітивних здібностей:

«У разі невідповідності прізвища учасника зазначеному у списку, зокрема у зв’язку з його зміною, необхідно невідкладно повідомити Комісію за телефоном (044) 233-63-85 та взяти на тестування документ, що посвідчує відповідну зміну», - заявили у ВККС.

Тестування проводитиметься у приміщенні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України за адресою: місто Київ, вулиця Генерала Шаповала, 9.

Тривалість тестування – 30 хвилин.

Кількість запитань (завдань) у тесті на когнітивні здібності – 40.

Максимально можливий бал – 60.

Середній допустимий та прохідний бал тестування когнітивних здібностей – 55 відсотків максимально можливого бала, або 33 бали.

Індивідуальний код і робоче місце для складання тестування когнітивних здібностей визначаються за принципом випадковості із застосуванням методу сліпого вибору учасником серед надрукованих та розміщених перед ним / нею випадковим чином прихованих варіантів.

Тестування здійснюватиметься з використанням комп’ютерної техніки.

Нагадаємо, що «Судово-юридична газета» вже розповідала про всі чотири етапи кваліфікаційного іспиту для претендентів на посади суддів ВАКС та АП ВАКС, а також про особливості конкурсу.

