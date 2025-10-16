Судью Полтавского окружного админсуда Наталью Слободянюк уволили в отставку

Судья Наталья Слободянюк уволена в отставку в связи с подачей соответствующего заявления.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший совет правосудия 16 октября рассмотрел материалы относительно увольнения судей с должностей по общим обстоятельствам.

ВСП решил уволить в связи с подачей заявления об отставке Слободянюк Наталью Ивановну с должности судьи Полтавского окружного административного суда.

Ранее ВСП уволил в отставку двух судей.

Напомним, Высший совет правосудия принял решение об увольнении 165 судей в течение восьми месяцев 2025 года.

В связи с подачей заявлений об отставке уволены 123 судьи, из которых:

86 - судьи местных судов;

33 - судьи апелляционных судов;

4 - судьи Верховного Суда.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.