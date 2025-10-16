Судью Полтавского окружного админсуда Наталью Слободянюк уволили в отставку

Высший совет правосудия 16 октября рассмотрел материалы относительно увольнения судей с должностей по общим обстоятельствам.
ВСП решил уволить в связи с подачей заявления об отставке Слободянюк Наталью Ивановну с должности судьи Полтавского окружного административного суда.
Ранее ВСП уволил в отставку двух судей.
Напомним, Высший совет правосудия принял решение об увольнении 165 судей в течение восьми месяцев 2025 года.
В связи с подачей заявлений об отставке уволены 123 судьи, из которых:
