Судья Ямпольского райсуда Сумской области соответствует занимаемой должности — ВККС

17:48, 25 февраля 2026
Комиссия признала Ярослава Бондарчука таким, что соответствует занимаемой должности.
Фото: vkksu.gov.ua
В среду, 25 февраля, коллегией Высшей квалификационной комиссии судей Украины проведено собеседование в рамках квалификационного оценивания судьи местного суда на соответствие занимаемой должности. Об этом сообщила ВККС.

По результатам квалификационного оценивания на соответствие занимаемой должности судья Ямпольского районного суда Сумской области Бондарчук Ярослав Петрович набрал 795,25 балла. Комиссия признала судью таким, что соответствует занимаемой должности.

Ранее сообщалось, что ВККС рекомендует командировать двух судей в Александровский райсуд Запорожья.

Также ВККС рекомендовала назначить на должность одного судью.

суд судья ВККС

